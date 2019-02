La madre del único hijo del cantante ha revelado cómo es la misteriosa vida del ídolo musical.

La entrevista que Lourdes Ornelas ha concedido a ‘Sálvame Diario’ ha revelado detalles de la vida de Camilo Sesto desconocidos hasta el momento. La mexicana, que es madre del único hijo del artista, ha puesto sobre la mesa el escaso trato que el cantante mantiene con ‘Camilín’, así como la casi inexistente relación fraternal que existe entre ellos. Ornelas ha contado que el intérprete de ‘Vivir así es morir de amor’ se mantiene ‘cautivo’ en su propio domicilio, ya que no es él quién maneja los hilos de su propia vida. Ante estas declaraciones, su sobrino, Óscar Francés, ha salido en defensa de su tío para desmentir las palabras de la madre de su primo.

“Es una persona con mucho carácter y siempre ha mandado él. Si está dirigido es porque él lo consiente”, afirma el hijo de la hermana de Camilo Sesto, que vivió con el cantante durante varios años. Óscar Ornelas ha querido aclarar el estado de salud de su tío, que en los últimos meses se ha puesto en entredicho: “está afectado porque tiene varias operaciones en una pierna, pero nada más”. Respecto a la relación que el alcoyano mantiene con su hijo, el sobrino del divo niega de manera tajante la información que ha dado la madre de este. “Mi primo se ha ido a cumplir con unos compromisos que tiene en México”, dice Óscar, que inmediatamente era desmentido por Kike Calleja: “eso no es verdad, Camilo da a Camilín 350 euros mensualmente para que se quede a vivir allí. De hecho, cuando ha estado en Torrelodones tenía que avisar a Cristobal -mano derecha del artista- para hablar con él, si no podían pasar meses sin verse”.

Lo cierto es que la relación de Óscar Ornelas con su tío Camilo Sesto no ha sido siempre tan idílica como ahora quiere pintar. El valenciano acudió hace años a algunos platós de televisión para sacar a la luz el trato despectivo que su madre, Chelo Blanes, había recibido durante años por parte del artista. Confesión que realizó tras el fallecimiento de esta. Ha sido el periodista Kike Calleja quién ha querido preguntar al invitado por las razones que le impulsaron a abandonar la casa de su tío, un asunto que ha pretendido aclarar. “La situación es la siguiente, estábamos en Miami y el niño, Camilín, se comportó mal. Yo le regañé y mi tío me dijo que el único que reñía en esa casa era él. Decidí entonces que teníamos que darnos un tiempo y me fui”, decía Ornelas ante la incredulidad del los colaboradores de ‘Sálvame’. Un testimonio que no hace más que aumentar el misterio que siempre se ha cernido entorno a la vida de una de las voces más exitosas de nuestro país.