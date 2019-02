Este domingo Julio Ruz se convirtió en el absoluto protagonista de ‘Gh Dúo’. Después de ser expulsado de forma disciplinaria del reality show, María Jesús Ruiz confesó que deseaba que su ex fuera el concursante que este jueves abandonara. Días antes de lo previsto se hizo su realidad su deseo. Tras unos días en los que la tensión entre ambos se palpaba en el ambiente y después de que jienense abandonara la casa de Guadalix de la Sierra, ha sido la madre de la Miss España la que ha opinado sobre este último acontecimiento.

‘Sálvame diario’ se ha puesto en contacto con Juani Garzón, quien se ha mostrado muy satisfecha con la decisión del programa. Asegura estar muy feliz por la imagen que ha dado el empresario y no ha dudado en llamarle “don perfecto”. “No le voy a perdonar en la vida el daño que le han hecho a mi hija”, ha dicho emocionada la progenitora de María Jesús Ruiz. Entre lágrimas. ha relatado el infierno que, según ella, vivió junto a Julio su hija. “Se mete en el cerebro y anula a las personas. Esto no es nuevo, pero ella es muy buena y no es mala”, ha dicho Juani.

Unas palabras que llegan días después de que Julio Ruz llegara a arrinconar a María Jesús Ruiz tras una discusión y de que incluso le propusiera un montaje para el concurso de convivencia. Su comportamiento ha sido inadmisible tanto para el equipo del reality como para las redes sociales, las cuales, por cierto, están pidiendo también la expulsión de Sofía Suescun después de que esta le propinara una colleja a su ex, Alejandro Albalá.