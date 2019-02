Karlos Arguiñano confiesa la enorme deuda que sufrió en el pasado

Karlos Arguiñano ha dado unas declaraciones que han dejado boquiabierto a todos. Fue en su visita a ‘Liarla Pardo’ este domingo cuando descubrió ante todos los presentes las enormes deudas que tuvo en el pasado y que le dejaron en la ruina más absoluta. Estos sucedieron hace 30 años, pero le llevaron a la bancarrota. Precisamente este sucedió cuando su hija Amaia vino al mundo, nacimiento que, sin querer, se empañó por las deudas que contrajo con su restaurante. “Entonces yo estaba con un pufo terrible en el restaurante y no sabía si me lo iban a quitar”, ha comentado.

Esta deuda tenía un alcance de 30 millones de pesetas y se lo debía a un pescadero. “Había pagado a todo el mundo menos a él. A mí me parecía que era el que menos urgencia podía tener en aquel momento”, ha dicho el cocinero. Sin embargo, por entonces era una cantidad abismal y, de hecho, él mismo lo ha revelado. “Con ese dinero te podías comprar cuatro pisos entonces”, ha desvelado Arguiñano.

No obstante, pudo salir de aquel mal momento y lo hizo gracias a la televisión, pues este medio le permitió que su cuenta corriente aumentara. No solo le permitió salvar su deuda, sino también invertir en un hotel que le sirvió para crecer profesionalmente. “Empecé con la tele y las cosas me han ido bien porque pude pagar al pescadero y un crédito de 250 millones de pesetas que pedimos entonces para hacer el hotel. Si no me llega a salir lo de la tele, no hubiese tenido ni el Arguiñano, ni la escuela, ni la bodega, ni el equipo de motos, ni nada de nada”, reconoció sin ningún reparo. Por este motivo, se siente “muy agradecido” .

Este no es el único rostro conocido que durante los últimos días ha revelado una deuda que le ha llegado a arruinar. Pablo Motos invirtió en bolsa y llegó a perder todo su dinero en cuestión de horas. Entonces, se reinventó y ahora su economía va de maravilla.