Isa Pantoja ha compartido en sus redes sociales un vídeo que ha hecho saltar todas las alarmas. Aunque esta vez nada tiene que ver con sus parejas, sino con un cambio físico que es muy evidente y que ahora ella desmiente. Sus labios están mucho más gruesos que habitualmente y ha sido la hija de la tonadillera la que ha querido aclararlo a través de sus redes. La joven se encuentra en Cartagena de Indias (Colombia) junto a una amiga, lugar al que han acudido para, según ella, “darse unas merecidas vacaciones”. Tras varios stories fueron muchos los fans que les preguntaron por el motivo por el que habían cambiado sus labios y ella prefirió aclarar cualquier duda. “Lo del labio es un virus, que ya vine mala de Madrid y aquí estoy algo mejor pero sigo…al menos hoy he podido comer que antes no me atrevía ni a eso”, dijo.

No obstante, muchos de sus seguidores dudan de esta explicación y consideran que lo que realmente le ha sucedido es una reacción posterior a un retoque estético que ahora ella se niega a reconocer. Y es que incluso Isa Pantoja no puede mover con facilidad sus labios, quien sabe si tras una inyección de ácido hialurónico. Este no sería el único retoque al que se ha sometido y, prueba de ello, que con tan solo 18 años se sometiera a aumento de pecho y que el año pasado se hiciera unos retoques faciales. Supuestamente afinó el perfil de su nariz con ácido hialurónico al igual que su rostro, el cual parecía mucho más dulce.

Una polémica que está teniendo lugar mientras Isa se encuentra en un paraje envidiable. Concretamente en la isla de Matamba. Allí está en un lujoso resort por el que paga más de 1000 cada noche.