La pamplonica tuvo que salir a explicar que estaba sucediendo un fallo técnico durante su actuación.

La noche de los Premios Goya no fue todo lo gloriosa que Amaia esperaba. La ganadora de ‘OT 2017’ tenía por delante el reto de hacer su gran debut musical ante el mundo del séptimo arte de nuestro país a través de una actuación junto a las cantantes Rozalen y Judit Neddermann. Nada más comenzar la actuación, la triunfita salió al escenario para alertar a todos que algo no iba bien, gesto que ha traído mucha controversia. “A ver, hemos tenido un problema. No se ha escuchado la claqueta o no sé qué ha pasado, pero hay un problema. Así que, por favor, si se puede quitar la música o algo… gracias”, decía la pamplonica ante el público allí presente.

El gesto de Amaia ha traído consigo reacciones dispares, por un lado muchos aplaudieron las espontaneidad de la joven mientras que otros la han llegado a tachar de “poco profesional”, “despistada” o de incluso ser un speech preparado para la ocasión. Estas acusaciones han sido desmentidas este lunes por Universal Music, discográfica de la pamplonica, que considera injusto que la responsabilidad del citado infortunio recaigan en la joven. “No sufrió un despiste, sino todo lo contrario. Fue un aviso alto y claro a la organización de que en esos momentos había un problema de sonido”, afirman desde la multinacional, que añade: “el ánimo de Amaia no fue más que avisar y pedir que alguien solucionara el problema, y así poder ofrecer al público allí presente y a los espectadores en televisión la canción en perfectas condiciones”.

Por si no fuera poco con el ‘capote’ que han echado a Amaia desde su discográfica, la triunfita también ha recibido el apoyo de Manu Guix, su profesor en ‘OT’ y acompañante al piano en la ceremonia de los Goya 2019. “El fallo no ha sido de Amaia Romero, ha sido de sonido que no han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada. Era imposible empezar el tema. Amaia lo que ha hecho es salvar el número”, decía el catalán sobre su pupila a través de Twitter. Declaraciones que respaldan la hipótesis de que el citado incidente no tuvo nada que ver con un ‘traspiés’ de la última representante de España en Eurovisión.