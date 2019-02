La hija de María Teresa Campos habla de los cambios profesionales de Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio ha emprendido un nuevo camino profesional. Pese a que en el mes de septiembre comenzó a cursar estudios de moda en el prestigioso IED de Madrid, la joven parece haber decidido dar un cambio a su vida y adentrarse en el mundo del show bussiness. La influencer estrenará en unos días su propio canal en MTMAD -plataforma digital de Mediaset España- donde hablará de moda, estilo y relatará cómo es su día a día. Además, Alejandra acaba de estrenarse como relaciones públicas en la discoteca ‘¡Oh my club!’, local de moda en la noche madrileña en el que Kiko Matamoros es uno de los accionistas. Son muchas las novedades en la vida de la nieta de María Teresa Campos, nuevos proyectos de los que su madre, Terelu, ha querido opinar este lunes en ‘Sálvame’.

“Ella vive independiente de mí, vive con su novio y hace su vida”, decía la colaboradora, que confesaba estar “contenta y tranquila” tras la decisión de su hija. Mucho se ha comentado la incursión de Alejandra Rubio en los medios de comunicación, convirtiéndose así en el último miembro del clan en emprender una carrera mediática. Terelu ha salido en defensa de la influencer, desvelando a qué va a dedicar su espacio en MTMAD y apoyando la labor que la joven está desarrollando: “lo que ella va a hacer está relacionado con el mundo de la moda y esas cosas que a ella le interesan. Eso también es un trabajo”, afirmaba la presentadora.

De lo que también ha querido hablar Terelu es de la faceta de su hija como relaciones públicas. Una labor que comenzó a desempeñar, tal y como lo adelantó Look, el pasado viernes 8 de febrero. “Alejandra acompañaba siempre a su chico cuando pinchaba y se lo ofrecieron. A mí me parece muy bien que aproveche la oportunidad”, asiente la colaboradora, que dice no estar preocupada porque su hija se adentre en el mundo de la noche: “estoy tranquilísima. Los dos son sanísimos. Es obvio que ambos tienen una edad en la que se pruebas cosas y demás, pero yo confío mucho en ellos”. Para terminar, la hija mayor de la que fuera ‘reina de las mañanas’ ha querido mostrar la confianza que tiene en su hija, lo que no quita para que le ceda el espacio vital que necesita para crecer: “si tiene que equivocarse lo hará una y mil veces, como lo hemos hecho todos”.