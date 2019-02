Bibiana Fernández ha vuelto a pasar por el quirófano. La actriz ha relatado a Jaime Cantinazo sus sensaciones tras la operación y como afrontarla

Apunto de cumplir los 65 años, la actriz Bibiana Fernández confía plenamente en los quirófanos para sentirse a gusto con su físico. Así lo ha confesado a Jaime Cantizano en Ondacero. La actriz, recientemente operada, ha querido comentar cuales son sus sensaciones. “Lo de operarse está bien para después, el proceso es incómodo”, ha relatado. Eso sí, Bibiana tiene claro que no pasa nada por pasar por el quirófano: “tengo el espíritu de Terminator”. Al menos, no ha sido una operación complicada porque “lo mío era piel, piel que no vale, a la basura”.

“Es un poco extraño que no me duela. Y mira que me gusta a mí una pastilla, pero no puedo”, ha comentado muy divertida Bibiana Fernández. “Entras monísima y sales fatal”, ha explicado sobre su entrada en el hospital, ya que los días posteriores a la operación son muy duros.

Parece que Bibiana no descarta, para nada, que esta vaya a ser su última entrada en quirófano por una cuestión estética. “Me he hecho una apuesta con uno, de aquí a unos años le voy a sacar 20”, se reía la actriz. Que no ha dudado en recomendar a su doctora, la encargada de operarla. “Ella coge unas tijetas y te deja como nuevo”, finalizaba.