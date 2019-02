Antonio David Flores se ha sometido a un tratamiento de injerto de pelo. La calvicie era algo que preocupaba, o notaba, al ex de Rocío Carrasco y ha decidido intervenir con una medida ya tomada por otros famosos. Omar Montes, Rafa Nadal, Iker Casillas o el político José Bono son algunos de los nombres que han recurrido a dicho retoque estético. Otros no lo confirman, pero batallan contra la alopecia. Para ello, y tal y como se demostró en la publicación de ‘Diez Minutos’, Antonio David tuvo que raparse al cero para proceder al injerto. Hay quien prueba a viajar a Turquía debido a los competitivos precios que ofrecen, sin embargo, famosos como Dinio han acabado con muy malas experiencias. !No te pierdas el resto de casos en nuestra galería!