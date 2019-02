El tormento de Julio Ruz no ha hecho más que empezar. Su convivencia con María Jesús Ruiz no está siendo fácil y es ajeno a lo que le espera

Julio Ruz es un tren de emociones. Enamorado confeso de su ex, María Jesús Ruiz, su convivencia con la ‘Miss España’ está siendo complicada. Hicieron las paces y enterraron el hacha de guerra, con un abrazo y el aplauso de sus compañeros comenzó una nueva etapa de su relación. Todo parecía ir de color de rosas hasta que, en su blog personal cedido por la producción de ‘GH Dúo’, María Jesús felicitó el cumpleaños a su otro ex, Gil Salgado. Los celos invadieron a Julio, como un alma en pena por los rincones de la casa. “La gente no cambia, tengo claro que aquí el imbécil soy yo, llevaba todo el mundo razón”, comentaba el empresario: “a mí no me ha felicitado ni la navidad”. Pero si las cosas iban mal para Julio no sabe que hoy, en ‘Sábado Deluxe’, Gil Salgado acude para poner los puntos sobre las íes.

Su peor enemigo

Gil Salgado es el peor enemigo de Julio Ruz. Ambos se enamoraron de la misma mujer y pese a que María Jesús Ruiz y Salgado mantuvieron duros enfrentamientos, ahora se llevan mejor que nunca. Es precisamente esta buena relación la que no soporta Julio. “No sigas contando mentiras, ¡traidora! Lo único que haces es lamer el culo, es a lo que estás acostumbrada”, le gritó a María Jesús enfurecido tras enterarse de su blog. Desde los platós de ‘Sálvame’, se ha señalado que Gil Salgado ha aprovechado cada oportunidad para apuntar a Julio y esta noche se vivirán momentos de tensión. Ahora, solo cabe preguntarse… ¿Qué pensará Julio Ruz de que su peor pesadilla se haga realidad?