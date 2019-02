¿Qué se puede encontrar Belén Esteban en la casa de Toño Sanchís?

Esta semana se ha abierto la subasta de la casa de Toño Sanchís El precio de salida de la puja son 266.615 euros

“Ya queda muy poco. Lo único que he querido es que se me devuelva el dinero que me faltaba. Yo denuncié y la Justicia me ha dado la razón”. Estas palabras de Belén Esteban llegaban este viernes, dos días después de que saliera a subasta pública la vivienda de Toño Sanchís con la que está prevista que se salde la deuda de 406.000 euros que mantiene con ella. Aunque a día de hoy todavía ninguna persona ha pujado por esta residencia tan polémica, lo cierto es que se agotan los días para el representante. Concretamente será el 18 de febrero a las seis de la tarde cuando esta cuenta atrás termine y, por fin, se conozca el final de esta historia.

De momento, son muchas las preguntas que sobrevuelan sobre esta guerra judicial. ¿Pujará Belén por esta lujosa vivienda de más de 450 metros cuadrados situada en Villanueva del Pardillo (Madrid)?, ¿se ha planteado Toño participar en la subasta de su propia casa?, ¿puede negarse a entregar las llaves cuando finalice esta puja que parte de 266.615 euros? Para responder a esta y otras cuestiones, Look se ha puesto en contacto con Tomás Felipe, abogado de Legalitas especialista en asuntos inmobiliarios. Y es que son varios los posibles escenarios con los que se puede encontrar la colaboradora:

Si Toño se niega a entregar las llaves

Aunque es una situación improbable y que algunos descartan, existe esta posibilidad.”Pudiera pasar que él no entregase las llaves al Juzgado y que Belén Esteban tuviera que pedir el desahucio o el desalojo de las personas. Puede durar meses, actualmente lo normal es que entre dos y seis meses se consiguiera, en el supuesto de que no entregue voluntariamente las llaves”, dice el letrado a este medio.

Posibles destrozos de la casa

“Podría pasar que hubiera destrozos, sería un delito que ella podría denunciar penalmente. Si hay insolvencia por parte del deudor puede ser problemático. En las subastas normales es de gente insolvente, no hay de donde embargar”, explica el experto. Una situación que complicaría aún más el momento que Toño está viviendo en estos momentos, pues hace escasas semanas el que fuera amigo de Belén Esteban durante más de una década concedió una entrevista en la que mostraba cada rincón de su vivienda y esta estaba en perfectas condiciones. “Si son daños importantes, a propósito, un destrozo… A él le podrían caer multas o sanciones penales. Lo normal es que al ser conocido no pase esto, sería un poco absurdo (…) Sería un tema penal según los daños, cuando hay un ánimo violento o de mala fé podría ser denunciado penalmente”, apunta el abogado.

Menores de edad

Él y su esposa, Lorena Romero, viven en esta vivienda junto a sus cuatro hijos menores de edad, pero ¿serviría este motivo para retrasar la subasta? “El tema de los menores tiene una leyenda urbana de que si hay menores en un inmueble no hay desalojo. En un caso muy específico puede haber una suspensión de un mes o dos meses si Asuntos Sociales hace un informe. No encaja en este caso, es algo bastante limitado”, dice Tomás Felipe.”Difícilmente iba a conseguir nada por ese camino”, añade.

¿Cobrará toda la deuda?

Siendo el banco el primero que cobra, se desconoce qué cantidad podrá cobrar Belén Esteban. Aunque la deuda que mantiene Toño Sanchís no prescribe, por lo que quizás en el futuro sí perciba la totalidad. “Quién nos dice que en 20 años no dejará de ser insolvente. A día de hoy, en este hombre va a parecer todo negativo. A lo mejor en unos años, los abogados se enteran de que hay una herencia o cualquier circunstancia o pone un negocio que funciona. Ahí los abogados podrían ir a por el resto de la deuda”, dicen desde Legalitas.”Si tú mantienes vivo el procedimiento judicial, si no hay una pasividad total por parte de Belén Esteban, esta deuda no tiene por qué prescribir. Estas deudas prescriben a los 5 años, pero se puede interrumpir el proceso”, añade.

Oferta de un tercero ¿mandado por Toño?

“En el caso de que pujase un tercero habría que ver la oferta. Ella tiene derecho a igualar, parece ser la condición establecida. Por la deuda, no veo otro escenario posible. Se lo va a llevar ella”, dice Tomás Felipe. El letrado tiene claro el final de esta historia que tantos titulares ha copado, sin embargo, es consciente de que es una posibilidad que se ha barajado en los últimos días. “Si Toño hubiera querido recuperar la casa, él habría pagado la deuda. Si lo hace de manera tercera va a tener que poner el dinero, no lo veo tan sencillo. Son unas cargas muy importantes, veo difícil que pase eso. Es una subasta que está clara, encaminada a Belén Esteban“.

Si Belén Esteban acepta la puja

“Podría llegarse a una situación en la que Belén Esteban se haga cargo de la hipoteca. Fuera de subasta, lo normal es que sus abogados intentarán que se lo llevase por el precio de salida. Solicitar la adjudicación haciéndose cargo de la deuda hipotecaria. Esa vivienda vale mucho. (600.000 euros)”

“Para participar en este tipo de subastas tienes que estar dado de alto en el sistema. El portal exige que haya un registro y un depósito de un 5% (13.000 euros en este caso) que pierdes”, dice el abogado. No obstante, Belén Esteban tiene preferencia sobre el resto de interesados y ella no tendría que aportar una señal. “Lo normal es que se lo quedara Belén Esteban para luego intentar venderlo. Se le podría incluso embargar sus vehículos, pero en caso de un coche pierde mucho valor con el tiempo”, revela el experto.