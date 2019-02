La reacción de Toño Sanchís ante su inminente desahucio

Toño Sanchís y su mujer Lorena cuentan los días para el desahucio de su casa tras su litigio con Belén Esteban. No te pierdas la reacción del ex representante y cómo afrontan la dura situación

Toño Sanchís está inmerso en su peor momento. El litigio que mantuvo con su ex representada, Belén Esteban, se saldó con una deuda de 587.383 euros. Debido a la incapacidad de Toño Sanchís de pagar la cantidad, la casa familiar del ex agente se ha puesto en subasta valorada en 266.000 euros. De momento, tal y como contó ‘El programa de Ana Rosa’, no hay comprador para la casa, que podría pasar a engrosar la lista de inmuebles de la colaboradora de ‘Sálvame’. No te pierdas la reacción de Toño y su mujer, Lorena, ante su inminente desahucio. ¡Dale al play!