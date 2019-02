Georgina Rodríguez destrozada y sin Cristiano tras la muerte de su padre

El padre de Georgina Rodríguez falleció este jueves a los 70 años de edad.

Georgina Rodríguez está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Este jueves fallecía a los 70 años de edad su padre, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, una noticia que ha llenado de tristeza a la pareja de Cristiano Ronaldo. La modelo se ha trasladado junto a su hermana mayor, Ivanna, hasta Buenos Aires para dar el último adiós a su progenitor, un duro trance en el que ambas cuentan con el apoyo mutuo. Según ha publicado la revista ‘¡Hola!’, las hermanas están “destrozadas”, un profundo estado de tristeza lógico en momentos de tal envergadura.

En esta ocasión el futbolista no ha acompañado a su chica en el que seguramente sea uno de sus momentos más dolorosos. El portugués no ha podido viajar a Buenos Aires a consecuencia de sus compromisos profesionales con la Juventus, lo que le ha llevado a tener que quedarse en Italia. Si bien es cierto que Georgina Rodríguez ha mostrado siempre un apoyo incondicional hacia su pareja –la última demostración pública tuvo lugar el pasado 22 de enero cuando el futbolista tuvo que acudir a la Audiencia Provincial para declarar en un juicio por fraude fiscal-, en esta ocasión la ocense no ha podido contar con el hombro de su chico para llorar la muerte de su padre.

La triste noticia llega justo en la semana que Gorgina cumple 25 años -el pasado 27 de enero-, una fecha marcada en el calendario que ahora recibirá una connotación muy distinta a la que tenía. Por el momento se desconoce cuando volverán de su viaje las dos hermanas, una visita a Argentina de la que se llevarán un sabor muy amargo.