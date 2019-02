Los detalles de la doble despedida de soltera de Belén Esteban

Belén Esteban se casará el próximo 22 de junio con su querido Miguel. La 'princesa del pueblo' ha dado detalles de la doble despedida de soltera que disfrutará en los siguientes meses

En medio del huracán de polémica que ha causado la subasta de la casa de Toño Sanchís debido a la deuda judicial que tiene con su ex representada, Belén Esteban, la ‘princesa del pueblo’ ha querido dar algunos de los detalles de su momento especial. El 22 de junio de 2019, Belén Esteban dará el ‘sí, quiero’ a su novio, Miguel. Un acontecimiento que a bien seguro paralizará a las televisiones y revistas del corazón. Pero, antes de cualquier boda, hay que celebrar una despedida de soltera. La propia Belén ha desvelado en ‘Sálvame’ que en esta ocasión tendrá celebración por partida doble. Por un lado, sus amigas íntimas y ajenas a la televisión organizarán una fiesta por todo lo alto, eso sí, sin boys ni nada por el estilo “ni cosas en la cabeza”. La colaboradora confía plenamente en su organizadora y en el gusto que tendrá.

Su segunda despedida de soltera será con el equipo de ‘Sálvame’. Belén ademas ha confirmado que solo habrá mujeres en ambas fiestas. ¿Adivinan la encargada de organizar la fiesta del programa? Su querida amiga Mila Ximénez. La importancia del evento es tal que, en varias ocasiones, Belén ha pedido a la dirección del programa que ese sábado 22 de junio se grabe ‘Sábado Deluxe’ por la mañana para que sus compañeros puedan asistir a la boda.

Muy contenta tras la subasta

Belén Esteban no puede reprimir la sonrisa tras conocerse la noticia de la subasta de la vivienda de Toño Sanchís, el cual según la Justicia debe 600.000 euros a su ex representada. “Estoy contenta, yo y los míos”, ha declarado. La tranquilidad ha llegado a la casa de Belén que con la buena noticia unida a su próxima boda no duda en señalar que “se trata de mi año”. Mientras tanto Toño Sanchís guarda silencio, al igual que Raquel, su mujer.