La joven se mudó el pasado mes de septiembre a Milán para cursas sus estudios de Moda.

Muy contenta y ocupada, así es como dice estar Anita Matamoros en Milán. La hija de Makoke y Kiko se mudó a la capital italiana el pasado mes de septiembre con el objetivo de cursar sus estudios de moda en el prestigioso Instituto Marangoni. Una nueva etapa que está viviendo alejada de todo el bullicio mediático que ha traído consigo el divorcio de sus padres. Como buena influencer, la joven ha querido mostrar a sus seguidores la casa en la que actualmente vive a través de un vídeo de Youtube. Un piso situado en una zona que popularmente es conocida como ‘Chinatown’ y que bordea el centro histórico de la bonita ciudad de Milán.

Pese a que el nuevo domicilio de Anita no cuenta con unas dimensiones gigantescas, el elevado precio de los alquileres en Milán, su excepcional ubicación y el hecho de que vive sola, convierten a este apartamento en un lujo al alcance de pocos bolsillos. Un salón con cocina americana, un cuarto de baño a doble altura, armario escobero y un dormitorio de matrimonio son los diferentes espacios con los que cuenta la casa de la influencer, un lugar más que agradable para que pueda sacar adelante sus estudios y a la vez divertirse junto a sus amistades.

Recuerdos de sus amigos, objetos de decoración o regalos son algunos de los enseres que llenan los espacios de la vivienda de Anita Matamoros. Un espacio en la que la ‘it girl’ parece encontrarse la mar de cómoda y es que pese a su gran tirón mediático en las redes, su naturalidad a la hora de hablar de su día a día le acerca aún más a sus miles de seguidores.

“No es muy grande. Mi casa de Madrid sí que lo es, aunque allí vive más gente, pero este piso es todo lo que necesito”, dice Anita, que añade: “se limpia rápido, es cómodo y la verdad es que estoy contenta”. Lo que sí ha dejado en el aire la instagramer es que el próximo curso podría cambiar su ubicación, detalle que podría significar su regreso a nuestro país. “No voy a comprar muchas cosas porque no sé si el año que viene estaré aquí o no. He comprado algunas cosas para dar mi toque personal, pero quién sabe…”, dejaba caer la hija de Makoke tras mostrar el espacio en el que vive desde hace ya cuatro meses.

La joven tiene su casa repleta de detalles y recuerdos de sus familiares y amigos/ YouTube

Lo que no falta en el piso de estudiante de Anita Matamoros son fotografías de sus seres queridos. Imágenes en las que se puede ver a su madre, Makoke, o a su hermano, Javier Tudela en momentos tan importes como su fiesta de 18 cumpleaños. Detalles que seguramente den ánimos a la joven en su día a día.