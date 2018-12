El que fuera presentador del mítico programa 'Furor' cuenta cómo es su vida tras salir de 'Sálvame'.

“Me he sentido acosado laboralmente durante una época de mi vida”. Estas palabras pertenecen a Alonso Caparrós que, en una entrevista concedida a la revista ‘¡Qué me dices!’, ha revelado algunos de los episodios más controvertidos y desconocidos de su carrera. El presentador fue uno de los rostros más famosos de la televisión en los años noventa, fama que no supo canalizar y que le llevó al infierno de las drogas. Pero el dinero y reconocimiento fue pagado con un alto precio que ahora Alonso se atreve a sacar a la luz. “Yo he sentido la sensación que pueden sentir ahora mismo muchas mujeres”, afirma el que fuera concursante de ‘GH VIP’, que cuenta cómo afrontó las insinuaciones que recibió por parte de altos cargos durante su momento más álgido de popularidad: “fue muy difícil. Accedías, pero no accedías. Me enrrollé con esa persona. Si piensan que mi trayectoria ha sido fácil están muy equivocados. Ha sido todo sangre, sudor y lágrimas”.

El que fuera conductor del mítico programa ‘Furor’ reconoce que pasar por el aro de ciertas proposiciones le acabó favoreciendo en su vida profesional, algo que no trata de esconder. “Resultó muy beneficioso porque me hizo trabajar”, añade Caparrós, que relata así cómo vivió este complicado momento: “no era santo de mi devoción, pero lo hice por acojone. Duró unos seis meses y lo recuerdo como lo peor del mundo. Yo estaba con pareja, era un chaval muy perdido en todo ese mundo y era un dilemazo terrible”. Alonso señala que aquellas personas que en su día le pidieron favores ‘íntimos’ a cambio de trabajo no eran del sexo masculino, ya que afirma que jamás ha mantenido relaciones con personas de su mismo sexo. Además de este guiño a su pasado más desconocido, Alonso Caparrós dice estar en un momento de su vida en el que quiere alejarse del foco mediático. Un lugar que le dio y le quitó mucho.

“Me preocupa mucho que mi imagen vuelva a recaer”, confiesa el presentador, que cuenta el motivo por el que decidió marcharse del último programa en el que ha trabajado, ‘Sálvame’: “me dolieron las interpretaciones que hicieron de mí, me afectó y tuvo muchas implicaciones en mi vida. Cada vez que hacía el programa salía cuestionándome a mí mismo“. El día a día actual de Alonso Caparrós es muy diferente al que tenía en antaño, una ‘retirada’ decidida en la que confiesa haberse volcado en acciones altruistas: “empecé a colaborar en la Asociación Española contra el Cáncer y ahora hago visitas a domicilio. Todo lo que me ha pasado ahora cobra sentido. Quiero volcar mi vida en eso, me he pasado 20 años haciendo sufrir muchísimo a la gente y a mí mismo. Ahora necesito rescatar lo mejor que hay en mí”, afirma Alonso Caparrós no sin antes añadir que le gustaría regresar a la pequeña pantalla explotando su perfil más intrépido: “al 2019 le pido volver a la tele con una sección tipo ‘Diario Che'”.