Alba Carrillo: de su dardo a Feliciano a su petición “sin guarrerías” a Papá Noel

Alba Carrillo y Feliciano López han llegado por fin a un acuerdo de divorcio y compensación económica que por fin cierra el triste capítulo de su matrimonio. Tal y como el pasado 30 de noviembre adelantó LOOK en exclusiva, la modelo y el tenista firmaban un documento que evitaría que se viesen de nuevo la cara en los tribunales, pero del que los detalles no han trascendido. Ahora, Alba Carrillo se ha pronunciado sobre este acuerdo y, cómo no, deja claro que lo mejor es no tener que volver a ver a Feliciano. Además, hace balance de su año y tiene una petición muy concreta para Papá Noel. No te lo pierdas en el vídeo.