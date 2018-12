El catalán afirma estar en uno de los momentos más felices de su vida.

Miguel Poveda está de regreso. El cantaor catalán acaba de estrenar ‘El tiempo pasa volando’, un trabajo en el que rinde homenaje a algunas de sus grandes referencias musicales como Los Chunguitos o Alejandro Sanz. El artista afirma encontrarse en uno de los momentos más dulces de su vida, y no es para menos. El éxito que cosecha sobre las tablas y, sobre todo, el nacimiento de su hijo hacen que Miguel Poveda viva una etapa de cambio y enriquicimiento personal. Con motivo de la presentación de su nuevo disco, el cantante ha concedido una entrevista a Look:

¿Qué se va a encontrar la gente es estos dos discos?

R: La gente se va a encontrar, en uno, un cante flamenco tradicional clásico grabado en directo, y en el otro, un ramillete de canciones de mis ídolos de infancia. A muchos de joven nos da vergüenza decir que te gustaban, pero con los años te quitas de todo tipo de prejuicios. He vuelto a afrontar todas esas canciones con mucha ilusión, como por ejemplo temas de Los Chunguitos.

¿Hay alguna colaboración en estos dos discos?

R: No, lo que hay es un regalo de Alejandro Sanz. Una canción maravillosa que la tenía él en una maqueta y siempre me decía que esa era para mí. Bueno… en verdad, sí que hay una colaboración de un gran amigo mío cantaor, El Londro, en el primer disco. De él he aprendido mucho y forma parte de nuestro equipo.

¿Con quién te hubiese gustado hacer una colaboración?

R: Con Lola Flores, por ejemplo. He cantado con mucha gente, la verdad que he tenido mucha suerte. Con Juan Luis Guerra también me hubiese gustado. Realmente me gustaría hacer algo con cualquiera que me trasmita algo bonito sobre el escenario.

Retomando lo que me comentabas de Alejandro Sanz, entiendo que lo tienes como una referencia en tú música y que lo tienes como inspiración a la hora de componer

R: Alejandro Sanz es un ídolo de toda nuestra generación. Esa forma andaluza que tiene de componer sus canciones nos ha calado mucho a todos, a gente de todos los gustos. Su disco ‘Más’ lo he escuchado en repetidas ocasiones y con el paso de los años he tenido la oportunidad de poder cantar con él, de conocerle, y ha sido todavía más maravilloso. Es un ser que gana en las distancias cortas, muy ocurrente, es cero divo y un hombre comprometido con muchas causas. Es una estrella internacional y debe ser complicado lidiar con eso, pero cuando estás con él no sientes que estás con una ‘estrella del universo’, sientes que estás con un tío estupendo y gracioso.

¿Siempre supiste que te querías dedicar a la música?

R: Sí, siempre soñaba con los cantantes. En mi barrio había un club social en el que nos juntábamos todos los chavales del barrio y nuestro juego era poner discos y hacer nosotros el playback. Yo soñaba que era uno de ellos, era muy fantasioso y soñaba con que era uno de esos artistas. Poco a poco fui tomando conciencia de lo difícil que es esta profesión, que no es un juego y que hay mucho que aprender.

¿Cuándo te subiste por primera vez a un escenario que fue lo primero que se te pasó por la cabeza?

R: Que estaba loco (risas). Yo nunca había cantado con un micro, entonces cuando yo puse la voz allí, y yo sentí mi voz, me asusté y no supe canalizar aquello. Estaba como perdido, incluso a la tercera canción tuve que bajarme, pero del amor propio que tenía y las ganas me pudieron y la semana siguiente volví a cantar. A partir de ahí empecé a luchar por mi sueño.

A todos esos jóvenes que entran en un concurso de música como ‘OT’ y sueñan con llegar a ser una estrella, ¿qué les dirías? Imagino que también es un mundo muy difícil y de muchos favoritismos

R. Yo pienso que un artista no se puede hacer en un cuarto de hora ni en un programa de televisión, ni en una canción, ni en un disco.Es una carrera de muchos años. Tienen que tener bagaje, tienen que tener humiLdad, paciencia, capacidad de aguante y gente alrededor que no sean más artistas que ellos y los utilicen como objetos musicales. Yo entiendo la sensibilidad de todos esos chicos y chicas que quieren cantar, pero lo que les rodea puede ser muy peligroso.

¿Te consta que en ocasiones los que están alrededor quieren ser más que la propia estrella?

R: Sí. Hay mucho manager de nuevos artistas que son más que el artista y les engañan, no todos. También hay gente que lo da todo e invierte todo para su artista, cree en él y de esos hay muchos también, pero hay que tener cuidado porque no son tantos y hay más de los otros. Al margen de esto, el paso por ‘La Voz’ y de todos estos concursos pueden ser maravillosos, pero… ¿Qué porcentaje de artistas recordamos de todos los cantantes que han pasado por allí?

El 7 de diciembre estás en Madrid en El Teatro Real ¿continuarás en alguna ciudad?

R: Con este espectáculo estrenamos en Madrid y luego me quedan conciertos en Málaga, Almería, Gijón… en realidad, por toda la geografía española. El 7 de diciembre haré un dúo con Pitingo, no lo he contado hasta ahora, es el invitado que tendré.

Hemos visto a tu niño en algún vídeo con un teclado ¿apunta maneras de artista?

R: No lo sé. A estas edades a los niños les da un día por jugar con un piano y otro día con un dinosaurio.

Si un día llega a casa y te dice “papá quiero ser artista”

R: De momento es muy tímido, no lo sé si el querrá ir por ahí. Pero si él quiere serlo y es su vocación sería maravilloso.