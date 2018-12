Makoke ha llegado a 'Sábado Deluxe' para confesar toda la verdad sometiéndose al polígrafo en las cuestiones de su ruptura con Kiko Matamoros

Makoke volvía a ‘Sábado Deluxe’ tras haber pasado la peor noche televisiva de su vida por el duro enfrentamiento que protagonizó con Kiko Matamoros en el que llegó a asegurar que sentía “vergüenza ajena” de su ex. 20 años de relación que se acabaron de manera abrupta debido a las deslealtades del colaborador de ‘Sálvame’. Makoke se ha sometido al polígrafo del programa para desvelar toda la verdad de una ruptura de época. ¿Siente desprecio por Kiko Matamoros? “Tristemente es así”, ha confesado la modelo. Para ella, Kiko tiene una “inteligencia emocional, cero” y admite sentir “miedo a la guerra” que puede suceder con su ex.

“Descubro que hay cuatro o cinco más con las que tonteaba”, ha confesado la modelo. Los hechos transcurrieron hace cuatro años, justo antes de la boda que celebraron Makoke y Kiko Matamoros. Durante un viaje a París, la modelo descubrió unos mensajes de una joven, Matamoros aseguró que era “una tontería” y que había “más chicas” con las que intercambiaba mensajes. “No creo que fuera nada físico”, ha insistido Makoke, aunque los colaboradores del programa se mostraban incrédulos ante sus comentarios.

Más de 15.000 euros al mes. Esa era la cifra que Makoke y Kiko Matamoros gastaban según se deslizó en el polígrafo a pesar de que, tímidamente, la modelo lo negase. Un tren de vida que choca con las supuestas deudas que manejan ambos, aunque la de Makoke está solventada según ella misma confirmó. “Kiko gestiona muy mal los problemas económicos”, ha reconocido sobre su ex.

Los colaboradores, especialmente Belén Esteban, fueron muy críticos con Kiko Matamoros y la manera que tiene de hablar de sus estilo de vida. “Todo es dinero, dinero y luego no tiene nada”, ha censurado Belén.

Los ataques a los hijos de Matamoro

Makoke ha reconocido que contó información de Diego Matamoros para hacerle daño después de los ataques que realizó el hijo de su ex pareja sobre ella. “Fue para defenderme”, ha declarado la modelo, que no se sentía orgullosa aunque admitió los hechos. “A mí me ha hecho mucho daño, Diego, no quiero saber nada más de él”, ha añadido.

En el caso de Laura Matamoros, Makoke se ha mostrado más esquiva. Pese a no querer señalarla, su testimonio ha acabado por descifrar que fue Laura la que filtró informaciones sobre la escapada de Kiko a un ‘local de lucecitas’ tras la ruptura con la modelo. Makoke ha insistido en que solo quería dejar claro que “ella no fue”, pero los dedos señalaron claramente a Laura Matamoros.