Estalla la guerra entre Kiko Matamoros y Makoke con un desagradable cara a cara

Kiko Matamoros entró en directo para valorar el polígrafo de Makoke y la tensión fue en aumento hasta vivir un episodio muy desagradable

“No voy a mantener un dialogo contigo”, ha comenzado su intervención Kiko Matamoros dirigiéndose a Makoke, su pareja durante 20 años que se ha sometido al polígrafo de ‘Sábado Deluxe’. El colaborador entró en directo desde el club de noche del que es socio, pese a admitir que no había visto nada del cuestionario de su ex, la actitud de Matamoros fue de constantes ataques. “Que no tire piedras”, se quejó Kiko para justificar la guerra que actualmente viven entre ellos. “Creo que también me tenía que haber separado hace 9 años, en eso coincidimos”, ha comentado también Matamoros, ante la atónita mirada de Makoke. El tono empleado por Kiko contra su ex no había sido visto nunca entre ambos.

Durante el transcurso de la entrevista, Makoke tildó a su ex de “chulo”. “Siempre te han gustado los chulos”, ha añadido con sorna Matamoros, que justificaba su actitud de no mantener diálogo con su ex: “No quiero montar un Cristo”. “No se concilia el respeto a nuestra hija con sentarse ahí a soltar esas cosas”, ha atacado Matamoros con dureza: “me da mucha pena”, ha sentenciado el ex representante.

Las supuestas filtraciones de Makoke

“¿No te da asco filtrar información?”, le ha preguntado Kiko a su ex, por el comentario que realizó durante la noche en relación a las imágenes de Matamoros en sus últimas intervenciones televisivas. Makoke ha negado que ella haya filtrado informaciones relacionadas con él, aunque sí ha admitido en la entrevista que sí deslizó comentarios a periodistas contra Diego Matamoros.

Las entrevistas que molestaron a Kiko

“Le pareció un escándalo a todo el mundo menos a ti”, le ha espetado Matamoros a Makoke acerca de la entrevista en ‘Lecturas’ de la modelo que destapó todas las iras del defensor de la audiencia de ‘Sálvame’. En ella, Makoke hablaba de cómo había sucedido la ruptura. “No conté nada que no se supiera”, se ha defendido.

Su hija Ana, por medio

Una antigua deslealtad de Makoke, tras una separación momentánea hace 9 años que según el polígrafo no llegó a ser íntima, ha salido a la palestra. Matamoros ha acusado a su ex de utilizar a su hija “que tenía 9 años”, durante esa situación. Actualmente, la relación entre Ana Matamoros, de 18 años, y su padre está en un momento crítico, como el propio Kiko contó en ‘Sálvame’ al admitir que no le contestaba a los mensajes. Tras el polémico cara a cara, Ana Matamoros mandó un mensaje a su madre: “te quiero mucho”, desveló Makoke.