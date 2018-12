Francisco Rivera muestra su faceta más deportiva en la maratón de Valencia

Francisco Rivera ha participado en la maratón de Valencia y estas son sus palabras sobre la experiencia

Francisco Rivera llevaba mucho tiempo preparándose para la maratón de Valencia. Una prueba física que ponía a prueba su estado físico después de una carrera entera en el ruedo. Esta mañana, el hijo de Carmina Ordóñez y Francisco Rivera ‘Paquirri’ realizó el maratón… ¡y lo consiguió! “Estoy en Valencia, he corrido la maratón y aquí estoy. He sufrido, he sufrido muchísimo”, ha reconocido el torero en un vídeo dirigido para sus fans.

“Estoy en el baño con agua fría y hielo. Es una osadía por mi parte, con la cantidad de lesiones que tengo”, argumentaba, visiblemente cansado pero con buen humor el hermano de Cayetano Rivera sobre su experiencia en el maratón. ¿La clave para lograrlo? “La fuerza de voluntad es lo que me ha llevado. La fuerza de voluntad me lleva, ha valido la pena, dura, pero la hemos terminado”, terminaba, con una gran sonrisa, el diestro: “Un 10 a la organización y un 20 a la gente de Valencia”.

Coincidió en la prueba con Cristina Pedroche y Dabid Muñoz

Francisco Rivera no ha sido el único famoso que ha participado en la dura maratón de Valencia. La presentadora Cristina Pedroche junto a su pareja, el chef Dabid Muñoz, llevan largo tiempo preparando una prueba que han pasado con nota, tal y como la colaboradora de ‘Zapeando’ ha reconocido en las redes sociales. “No tengo nada que decir, me siento un p*** ganador”, ha declarado el chef.