Las dudas de Aurah con Suso: “Me tiene que explicar muchas frases”

Aurah Ruiz ha dejado caer que ya no todo es color de rosa en su relación con Suso debido a las frases que le dedicó el que fue su pareja en 'Gran Hermano VIP'

Una relación de idas y venidas, tóxica para muchos, romántica para otros, pero sin duda pasional. Así fue el romance vivido entre Aurah Ruiz y Suso Álvarez en ‘Gran Hermano VIP‘. La expulsión de la ex del futbolista Jesé Rodríguez tras su duelo con El Koala parecía ser un punto y aparte para la relación, ya que ambos se prometían verse en cuanto Suso saliese del concurso. Todo parecía color de rosas. “Yo ya he ganado por conocerle”, reconocía la propia canaria al ser expulsada por la audiencia. Sin embargo, fuera de la casa de Guadalix, algo ha cambiado en el pensamiento de Aurah.

“Yo veía a una persona por delante y a otra por detrás”, ha reconocido en el debate de ‘Sábado Deluxe’. Las actitudes machistas de Suso, censuradas por el propio Jorge Javier Vázquez en numerosas ocasiones, tienen la culpa del nuevo pensamiento de Aurah. Si bien la canaria no ha tomado ninguna decisión, el amor entre ambos se tambalea. “Aurah es calva, no tiene cerebro, solo tiene tetas”, son algunas de las frases que dijo Suso sobre la canaria en los dos meses de convivencia. “Lo sigo queriendo muchísimo”, añadió la ex concursante, pero las dudas han surgido.

La amistad de Suso con Asraf

“Asraf quería ocupar mi lugar”, espetó una enfadada Aurah al ver las imágenes de amistad entre su novio y el Mister Universo. La estrecha relación que guardan los, de momento, dos finalistas de ‘Gran Hermano VIP’ no ha sentado bien a la canaria. Mientras tanto, Suso dejaba caer a su amigo que si había dicho algo malo de Aurah y lo ve fuera de la casa su amistad no podría continuar. De momento, ambos se muestran inseparables en su camino a por el ansiado maletín (a pesar del claro favoritismo de Miriam Saavedra), cosa que, por lo visto, no gusta nada a Aurah.