Complicidad, gestos y miradas durante la gala antes de marcharse a un hotel Acabaron la noche en una conocida discoteca madrileña

Quien haya tenido la ocasión de ver cómo se miran, se saludan o bromean Makoke y Tony Spina podría concluir rápidamente que entre ellos hay una química excepcional y quién sabe si algo más. Se vio durante el tiempo que compartieron en la casa de Guadalix y se volvió a apreciar anoche durante la gala de GH VIP. La expulsión del italiano propició un esperadísimo reencuentro entre ellos que no decepcionó a nadie. LOOK ha presenciado in situ cada paso de ambos.

El primero tuvo lugar en el plató del concurso, con el resto de colaboradores y expulsados. Un efusivo abrazo de bienvenida, sonrisas, miradas furtivas y gestos cariñosos que evidencian que se entienden bien y mucho. Tony reconoció a Jorge Javier que había echado mucho de menos a Makoke tras la salida de la malagueña y después se sinceró con ella: “Te voy a estar eternamente agradecido siempre, mi reality no hubiera sido lo mismo sin ti”. Pero la noche no había hecho más que empezar y la gala solo iba a ser la primera parada de este reencuentro.

Nada más terminar se marcharon por separado de los estudios de Telecinco. A su salida cuidaron mucho no ser fotografiados juntos, trazaron un plan con la intención de no ser objeto de miradas indiscretas, pero fracasó. El siguiente destino estaba a tan solo unos metros de distancia, el Hotel Dome. Hasta allí se desplazaron Makoke y Techi. Lo mismo hizo Spina, pero por otro lado. Apenas media hora después salían las dos primeras junto a Aurah, preparadas para empezar la noche de fiesta. Con unos minutos de diferencia dejaba el alojamiento Tony, acompañado por Ángel Garó y su familia. Lo que pasó en ese hotel tan solo lo saben los propios involucrados, pero el plato fuerte estaba por llegar.

Makoke y Tony, juntos hasta el amanecer

El siguiente movimiento tras salir del hotel fue marcharse a Blackhaus, una de las discotecas de referencia en la noche madrileña. Allí bailaron, cantaron, bebieron, fumaron shisha y compartieron confidencias hasta altas horas de la madrugada. De hecho, la propia Aurah Ruiz compartió varias stories en Instagram para demostrar que se lo estaban pasando genial. En una de ellas se ve a Makoke y Tony Spina charlando más separados del grupo y muy cariñosos, en la tónica general de la velada.

Una figura importante en la primera noche de ambos tras GH VIP ha sido la de Anita Matamoros. La joven influencer está en Madrid y no se quiso perder el reencuentro, la fiesta posterior, y ya de paso conocer a Tony Spina. Ella fue la responsable de salir antes de la discoteca para preparar el coche en el que en torno a las 05.30 AM se iría junto a su madre, que salió del local tapada por dos amigos que hicieron de escudo. Tony prefirió quedarse más tiempo dentro y apurar hasta bien entrada la madrugada.

¿Por qué se escondían? ¿Cómo fue la despedida dentro de Blackhaus? Preguntas que poco a poco irán encontrando respuesta y que alimentan más -si cabe- esta incipiente historia que bien podría acabar en romance y que esta pasada noche ha tenido su primer capítulo fuera del reality.

Si quieres ver cómo fue cada paso de Tony Spina y Makoke en su primera noche juntos, no te pierdas nuestra galería.