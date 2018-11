La última llamada sorpresa de Isabel Pantoja que ha hecho llorar a alguien

Este jueves Isabel Pantoja volvió a sorprender una vez más. Llamó a un programa gallego en el que su hijo había acudido como invitado.

Las llamadas que Isabel Pantoja realizó hace unas semanas tuvieron tal alcance que fueron tildadas casi de ‘históricas’. Entonces intervino telefónicamente en varios programas para defender a su entorno más cercano así como para defenderse y este jueves volvió a hacerlo, pero por un motivo bien distinto. La tonadillera irrumpió, por sorpresa, en un espacio en el que estaba siendo su hijo Kiko Rivera protagonista. Por la noche y cuando muy pocos los esperaban, su voz sonó en ‘Land Rober’, programa gallego al que había acudido su hijo como invitado y en el que ella quiso hablar con una de las colaboradoras más pantojistas de este espacio e invitarla como cantante a uno de sus conciertos. “Viva los gallegos”, dijo la artista.

El ‘compinche’ de esta llamada fue Kiko y gracias a él, Eva Iglesias, así como el resto de espectadores pudieron disfrutar de esta sorpresa que emocionó profundamente a todos. Después de que su hijo accediera a jugar a ‘Mira quién llama’ y de que eligiera la palabra famoso para que llamara una celebridad, entró por teléfono su progenitora. Así se gestó esta llamada que los gallegos no olvidarán, pues incluso el público asistente se levantó durante el programa.

Entró a pesar de que fuera una de sus peores tardes, ya que horas antes en ‘Sálvame’ vieron la luz varios audios de Isabel Pantoja en los que se mostraba destrozada, tras descubrir los verdaderos topos de Isabel Pantoja. Estos no eran otros que sus verdaderos amigos.”Pedro estoy hecha polvo, te agradezco mucho que me hayas mandado estos mensajes, me cuesta respirar. Gracias nuevamente por abrirme los ojos. Yo quiero mucho a esta persona (Paqui), pero que luego me vaya poniendo así por detrás… ahora tengo que hacerme la dura. Yo sería incapaz. No sé por qué… Mi corazón ya no es lo mismo ni soy la misma Isabel porque el daño ha sido muy malo. Yo esto lo arreglaré de mujer a mujer”, dijo en uno de ellos. Y es que, últimamente no gana para disgustos.