Hiba Abouk está más enamorada que nunca: “Achraf es el hombre de mi vida”

Reconoce que se ha imaginado vestida de novia y no le hace ascos a la idea

No es Hiba Abouk una de esas mujeres que se sienta demasiado cómoda hablando de su vida privada y de sus aventuras sentimentales. Sin embargo, parece que esta vez ha hecho una excepción y es que no puede estar más enamorada. Ha encontrado la felicidad y todo lo que necesita en Achraf Hakimi, futbolista del Real Madrid, aunque cedido al Borussia Dortmund. La presencia de la guapísima actriz en el evento que organizó Vogue Joyas en el Palacio de Santoña sirvió para preguntarle por esta nueva ilusión que dibuja en su cara la mejor de las sonrisas.

Aunque a regañadientes, Hiba Abouk termina por confesar que ha encontrado a su media naranja y que ni tan siquiera el vivir un amor a distancia va a impedir que triunfe su bonita historia: “Estamos muy bien, ya lo veis…”, refiriéndose a la publicación que hizo en Instagram por el cumpleaños del marroquí.

Preguntada por qué es lo que más le ha conquistado de él, lo tiene claro: “No hay nada que no me deje de conquistar. Se supone que es el hombre de mi vida”. Hiba no descarta que en un futuro pero sin concretar cuándo, ni si con su novio actual -doce años menor que ella-, haya anillo de pedida: “No lo sé, no hace falta, aunque estaría monísima vestida de novia, claro que me lo he imaginado”.