Suso y Asraf, los primeros finalistas de GH VIP 6. Miriam, Mónica y El Koala se batirán por la expulsión.

Los dados estaban echados. La competición era dura. Tony Spina se veía las caras con El Koala, un concursante que ha estado casi ininterrumpidamente nominado desde el comienzo de GH VIP. El italiano no pudo finalmente con el cantante y ha sido el expulsado de la noche. Dijo irse con “la cabeza bien alta” tras 11 semanas de concurso. En la casa, la expulsión fue una sorpresa a medias. Los grandes vencedores han sido, sin duda, Miriam Saavedra y El Koala. Entre los dos, se han impuesto a la mayoría de los expulsados de esta edición.

Sin embargo, aunque parezca extraño, hay una beneficiada con la expulsión de Tony: Makoke. La ex de Kiko Matamoros y el italiano eran inseparables dentro de la casa y fuera puede que lo sean aún más. Las muestras de complicidad entre ambos fueron constantes desde el momento en que Tony entró en el plató. El presentador, Jorge Javier Vázquez, no dejó de lanzar indirectas. Lo cierto es que ambos se mostraron algo cortados en el momento del reencuentro y les costaba mirarse a los ojos sin dedicarse miradas furtivas y risas nerviosas. Muchos son los que aventuran un posible romance ahora que los dos están fuera.

Miriam, Mónica y El Koala nominados… Suso y Asraf finalistas

Con la expulsión de Tony, quedan cinco concursantes en la casa. Durante toda le edición, Miriam y El Koala fueron los más nominados. Ambos han ido sorteando todos los obstáculos, “cargándose” a los demás nominados y librándose de la temida expulsión. Su fortaleza es, sin embargo, su debilidad. Aunque están muy unidos y actúan como un bloque indivisible, eso no les libra de una nueva nominación, la última para ser más exactos. Los dos amigos se batirán por la salvación, esta vez junto a Mónica Hoyos, la gran enemiga de Saavedra. En la otra cara de la moneda se encuentran Asraf y Suso. Al librarse de la nomiación, se han convertido automáticamente en los primeros finalistas de GH VIP 6.

Los celos de Aurah

Si una cara puede ser un poema, lo de Aurah esta noche es un romancero #GHVIPGala12 pic.twitter.com/434zxHRlv0 — Gran Hermano (@ghoficial) November 29, 2018

La canaria no lleva bien estar lejos de Suso. Tanto es así que lleva días expresando su molestia por la complicidad de Suso y Asraf. Los dos concursantes llevan varias jornadas con una exaltación exacerbada de la amistad, algo que ha sorprendido a la ex de Jesé Rodríguez. Todo no pasa de una simple broma, pero la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha mostrado su malestar e incomodidad ante los juegos de su novio con su mejor amigo. Aurah lo expresó así en el Límite 48h del pasado martes y también este jueves durante la gala de expulsión. A quien no le ha sentado nada bien estas insinuaciones ha sido a Anuar Beno, el hermano de Asraf. El joven ha mostrado su enfado por los celos de Aurah: “ves cosas donde no las hay. No voy a consentir que digas que a mi hermano le gusta Suso”.