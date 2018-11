Cósima Ramírez fue uno de los rostros conocidos que no faltaron a la cita con el glamour en los premios Vogue Joyas. La hija de Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez atendió a la prensa que, como no podía ser de otro modo, le preguntó por las incendiarias y provocadoras declaraciones de Luis Miguel Rodríguez, pareja de su madre. Y es que el conocido como ‘El Chatarrero’ llegó a decir que se está “bebiendo toda la bodega de Pedro J.” y que su batín lo ha convertido en “trapos para la cocina”. Dale al play y no te pierdas la respuesta de Cósima, quien también habló de su situación sentimental.