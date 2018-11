OT: La visita surrealista y bochornosa del novio de María antes de su expulsión

Este miércoles la gala de OT fue surrealista debido a la visita que una de las concursantes recibió. Descubre todos los detalles.

La gala de este miércoles de Operación Triunfo tuvo un claro protagonista y no fue otro que el novio de María, la décima expulsada del talent show. Mientras el último día ella misma hizo un topless de manera inesperada, su chico, Pablo, después de dos meses y medio sin verse mostró una reacción que nadie esperaba. “¿Qué es lo que más has echado de menos de ella?”, le preguntó Roberto Leal. El joven no lo dudó: “Su culo”. Y es que, según él, su pareja “está buenísima”. “Cada día estás más buena, no sé si es por el fitness pero cada día estás más buenas”, añadió en OT.

Después de estas palabras, el presentador preguntó una cuestión que todavía despertó más risas entre el público. “¿Qué vais a hacer en el caso de que María sea la expulsada?”, preguntó Roberto muy sorprendido. Una pregunta que obtuvo una respuesta que nadie esperaba, ni mucho menos. “¿Quieres que te lo diga? Follar”, apuntó. Esta reacción ha despertado multitud de comentarios en Twitter y ya han sido muchos los que le han tachado de machista.

Minutos después María fue la expulsada de la noche y Roberto no dudó en soltar una broma con el humor que le caracteriza. “Lo bueno es que Pablo te está esperando con muchas ganas”, comentó. Un día totalmente surrealista que nadie olvidará en redes sociales.