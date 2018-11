Omar Montes responde a las polémicas que rodean su vida

El cantante de trap dice encontrarse feliz junto a la hija de la tonadillera.

Desde que se convirtió en famoso por su relación con Isa Pantoja, Omar Montes no deja de ser protagonista de polémicas. El cantante de reggaeton ha pasado de ser solamente conocido entre los seguidores de este género musical, a estar presente en todos los programas del corazón. Paso que parece estar aprovechando no solo para hacer caja, sino también para promocionar su trabajo. Tras la salida de Omar Montes de ‘GH VIP’, el de Pan Bendito ha dejado a su paso una serie de conflictos que después se ha encargado de resolver a golpe de talonario en los platós de televisión. Espacios en los que cada vez se muestra más a gusto. En la fiesta del segundo aniversario de Mtmad -cadena online de Mediaset que emitirá un reality protagonizado por el trapero- el novio de Isa Pantoja ha contestado a algunas de las preguntas que conciernen a su vida actual:

¿Qué se ve en tu programa?

Soy un chico normal de barrio, no penséis que soy Ricky Martin. Voy a entrenar, al estudio, llevo a mis hijos al colegio, canto, voy a un concierto. Estoy con mi novia y con mi familia. Lo normal en un chaval que es cantante. Tengo un niño apadrinado de otro país. Siempre colaboro en organizaciones benéficas. Yo soy de los que dicen que cuando haces un beneficios y ayudas a alguien Dios ese dinero te lo multiplica a ti por el doble. Entonces, yo todo lo que sea dar y regalar lo hago porque luego se me vuelve.

¿Robo en la casa?

Nada pues mira, me han dejado pelao. He llegado a casa y menos mal que no estaba mi hijo y estaba vacía, porque si no vaya desgracia podría haber pasado. Mi abuela está a base de Lexatin la pobre, que no puede ni dormir. Con esto te digo todo. Ahora le da miedo y no puede dormir. Está de paranoias todo el rato, piensa que van a entrar y no puede dormir. Me llama continuamente para saber si estoy bien. La pobre está muy mal. Ya está denunciado. Yo de la policía no sé, es mi abuela la que habla con ellos, yo no lo sé. Dicen muchas hipótesis, nunca se puede saber a ciencia cierta porque como yo no estaba ahí para verlo.. pues… no se puede saber quién ha sido. Me encantaría saberlo. A día de hoy es la pregunta que más me gustaría saber de la vida para poder hacer algo al respecto.

¿Crees que ha sido alguien de tu circulo?

Eso es lo que dicen, pero no tengo ni idea. Yo soy muy bueno y nunca entraría a casa de nadie a robar, me parecen cosas de ser un poco malo y canalla. Una cosa es que hagas lo que sea para ganarte la vida y dar de comer a tus hijos, pero ya cosas de hacer daño como robar.. no se deben hacer.

¿Qué hay de verdad en los rumores de embarazo de Isa?

Me parece muy bien y perfecto, pero que es mentira. Ella no ha estado embaraza de mi ni mucho menos.

Se te relaciona con varias chicas, ¿Cómo te lo tomas?

¿No le salen novias a julio iglesias? Pues no voy a ser yo menos.

Después de lo que pasó con Techi … ¿Tomáis más precauciones?

Con Isa claro que tomo precauciones. Es mi novia y yo tomo precauciones. A parte del embarazo, para las ETS. Hay que concienciar a la juventud de que no pueden tener relaciones a la ligera.

¿Os gustaría tener hijo?

No hemos hablado de eso, la verdad.