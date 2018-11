Kiko Matamoros se rompe: su hija Anita ya no contesta a sus mensajes

Este jueves Kiko Matamoros ha desvelado la última novedad de su separación con Makoke.

Cuando todo parecía que no podía ir a peor en la guerra de Kiko Matamoros y Makoke, este jueves se ha conocido el último efecto colateral de su separación. El propio colaborador se ha confesado en su sección como defensor de la audiencia en ‘Sálvame’. Según él mismo, tras su entrevista concedida a ‘Diez Minutos’ y en la que revelaba detalles de su vida amorosa así como respondía a Makoke, hay alguien de su entorno más íntimo con el que ha ‘roto’ relaciones. Aunque probablemente sea de forma temporal, lo cierto es que su hija Anita ha decidido no responder a sus mensajes y así lo ha revelado él mismo.

“He escrito esta mañana a Anita y ni me ha contestado. Estoy destrozado porque no quiero pasar otra vez por la misma situación”, ha confesado el propio Kiko entre lágrimas y con la voz entrecortada. Aunque Matamoros no entiende que su hija se encuentre molesta, si lo han hecho el resto de colaboradores. “Yo no me he inventado nada ni he provocado esto. He mantenido la misma versión dentro y fuera del programa“, ha comentado.

Sin embargo, varios colaboradores como María Patiño apoyan a Anita, pues entienden perfectamente su actitud después de las palabras de su padre. Esta reacción llega también después de la entrevista de su madre en Sábado Deluxe, en la que tanto Kiko Matamoros como su madre se enfrentaron públicamente.