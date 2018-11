El chófer de David Bisbal da la cara por el cantante: “ella nunca le quiso”

La guerra mediática que están protagonizando David Bisbal y Elena Tablada incumbe cada vez a más personas. Tras las declaraciones de la madre de la diseñadora y de las de la madre del cantante, ahora ha hablado el que fuera chófer del almeriense, Carlos Phillip Llopi. Un cubano en el que David confió durante dos años y medio y que, además de hacer las veces de conductor, también era su confidente. Tras más de una década en silencio, ahora ha decidido hablar para ‘Jaleos’ y es que, según cuenta, la entrevista que Tablada hizo en ‘Hola’, “llena de mentiras”, le ha lanzado a contar su versión de lo que él vivió.

La relación de David y Phillip comenzó de manera casual, después de que el cantante visita un restaurante en el que trabajaba el cubano y le ofreciera trabajar para él. Desde entonces, se ocupó de hacer algunas labores de la casa y de llevarle a donde necesitara. La relación pronto empezó a ser cordial con Bisbal, “es un buenazo, un artista tan grande que no sabía ni cómo describirlo”, dice de él, aunque no con la que entonces era su mujer, Elena, de quien no duda en asegurar que “nunca ha querido a David“.

Era en los momentos en los que el autor de ‘Ave María’ se encontraba de gira o de grabaciones cuando Phillip veía cosas de Tablada que no le convencían, como cuando la escuchó decir que “los españolitos no le gustaban” o cuando celebraba fiestas de “tres o cuatro días” en las que, incluso, se ofrecía a pagarle 500 euros para vigilar la puerta y que no se acercara ningún paparazzi. “Me pedía que no se enterara de los 500 euros ni David ni su hermana María del Mar, que es quien se encargaba de pagarle las nóminas al personal de servicio”, desvela a ‘Jaleos’.

Pero no solamente tenía feos hacia su marido, sino también hacia sus familiares y es que afirma que en una comida familiar vio como Elena se Burlaba de alguna manera del padre de David. “Eso me dolió mucho. Además, trataba a David muy mal, como a un perro”. Pero no era lo único que le molestaba de la mujer de Javier Ungría, a quien define como “déstopa y fría”, sino también que se gastara grandes cantidades de dinero en ampliar su armario, “se gastaba 7 u 8.000 euros en ropa. He visto facturas de eso. Ella no trabajaba en esa época y solo sabía llamar a los proveedores de ropa”.