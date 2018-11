Miriam Saavedra se ha convertido en uno de los rivales más fuertes en esta última edición de 'GH VIP'

Es sin lugar a dudas una de las concursantes más fuertes de esta edición. Miriam Saavedra ha logrado hacerse con el favor de la audiencia gracias a factores como su voraz verborrea, su carácter perspicaz y, cómo no mencionarlo, su enfrentamiento con Mónica Hoyos. En el mes de septiembre -cuando se estrenó el reality- pocos presagiaban que la peruana pudiera ganarse el cariño de los telespectadores, y es que su agresiva entrada en la casa de Guadalix de la Sierra la puso en el disparadero de salida en un primer momento. Poco a poco sus gestos, reacciones y expresiones se fueron convirtiendo en virales a través de las redes sociales, lo que ha supuesto que sea hoy una de las más firmes aspirantes a recoger el ansiado maletín, pero… ¿es tan auténtica Miriam Saavedra como parece?

A los usuarios de Twitter no se les escapa una, y más si hablamos de todo lo que rodea al universo ‘Gran Hermano’, por lo que analizan punto por punto todo lo que encuentran sobre los concursantes. Miriam Saavedra se hizo famosa en nuestro país a golpe de frases contundentes y expresivos gestos, sobre todo dirigidos a su archienemiga Mónica Hoyos. Momentazos televisivos que podrían formar parte de un elaborado guion por parte de la ex de Carlos Lozano. “Ojo de loca no se equivoca” o “¡hashtag, se acabó tu show!”, han sido algunas de las frases más famosas de la joven, expresiones que ya habían sido dichas por una actriz llamada Niurka Marcos. Esta cubana, que es una total desconocida en nuestro país, es una de las mujeres más famosas de la farándula latinoamericana gracias a su participación en diferentes telenovelas y por ser la protagonista de polémicas con algunas de sus compañeras de trabajo. Ocasiones que aprovecha para sacar a paseo su afilada lengua. Analizando algunos vídeos de Niurka que hay en la red, no cabe duda que la inspiración de Miriam lleva su nombre.

AMO La gente única y diferente… Miriam simplemente copia los vídeos de YouTube de niurka marcos! La reina de las telenovelas! MIRA MIRA 👀 !!!! #GHVIPDBT1 @ghoficial pic.twitter.com/AoqjDJWuOX — Miguel Vilas (@MiguelGH_17) 16 de septiembre de 2018

¿Ha sido Miriam Saavedra una actriz en la casa de ‘GH VIP’? Las opiniones están divididas. Pese al histriónico carácter de la peruana, no cabe duda que ha tocado en ocasiones la fibra sensible de la audiencia. Algo que por el momento no parece conseguir Mónica Hoyos, tal y como reflejan los usuarios de las redes sociales que de manera fiel comentan el reality. Más allá de partidarios de una o de otra, lo cierto es que la personalidad de Miriam ha cogido ‘prestadas’ algunas frases que puestas en su boca han cosechado las risas de sus seguidores.