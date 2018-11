El despacho de abogados que defiende a Nacho Palau ha revelado que han admitido a trámite la demanda que interpuso Nacho Palau a su expareja, Miguel Bosé.

Este miércoles se ha conocido una nueva novedad en la tormenta que tiene como protagonistas a Ignacio Palau y Miguel Bosé. Y es que, según ha revelado el despacho de abogados valenciano Ortolá Dinnbier que defiende al ex del cantante, la demanda que interpuso el escultor el pasado 17 de octubre ya ha sido admitida a trámite. Lo hizo “en defensa de los derechos e intereses de sus hijos” después de 26 años juntos, aunque muy pocos conocían la existencia de esta relación sentimental. Un recurso con el que Palau pretende seguir teniendo contacto así como viendo a los menores y recibir una pensión compensatoria que responda a todos los años que ha dedicado al músico. Nacho solicita “acciones de filiación paterna no matrimonial con fundamento en la posesión de estado”, “una acción acumulada para el establecimiento de medidas paternofiliales de hijos no matrimoniales” y “medidas cautelares para el establecimiento urgente de visitas y alimentos”.

Además, el despacho que defiende a Nacho ha revelado que pretenden obtener “el reconocimiento y la determinación” de los derechos de Palau a partir de las sociedades en las que aparece Palau contratado, pero que pertenecían o estaban administradas por Bosé. Su ruptura saltó a los medios después de que ninguno llegara a un acuerdo. “Tras la ruptura de la relación y convivencia mantenida de forma ininterrumpida con Miguel Bosé Dominguín durante más de veintiséis años” y después de “fracasar las negociaciones previas que en su evitación se han venido desarrollando”, rezaba en el comunicado.

A pesar de todos los rumores que se han ido dando durante estos meses, el cantante ha preferido apostar por el silencio y no pronunciarse en ningún momento sobre esta polémica que tantos titulares ha copado. Sin embargo, no pudo evitar que en su reaparición en los Grammy Latino llamara la atención su voz, lo que preocupó mucho a sus seguidores.