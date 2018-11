Kiko Matamoros se confiesa: “Sofía Suescun es una chica que me encanta”

Meses después de que Kiko Matamoros y Makoke se divorciaran, el colaborador no ha tenido reparo en confesarse en una entrevista.

Kiko Matamoros en su última entrevista concedida a ‘Diez Minutos’ ha revelado que se casó con Makoke “por hacerle un regalo”. “Ella tenía mucha ilusión por casarse y, como yo la quería, pues quería hacerse ese regalo porque ya eran muchos años juntos y porque no pensaba separarme ni nada”, ha dicho. Sin embargo, no es la única mujer de la que ha hablado, pues, según el colaborador, Sofía Suescun es una chica que le encanta. “Tengo muchas ganas y mucha necesidad de ir más lejos y de saber hasta donde está a gusto con esta persona. Mi experiencia me dice que puede ser una relación bonita. Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, es inteligente, y tiene sentido del humor“, ha comentado en la citada revista.

Aunque en un principio Sofía dijo que ella veía a Kiko como un padre, el defensor de la audiencia asegura que tiene un contacto continuo con ella y que incluso ve futuro junto a la ganadora de Gran Hermano. “Desde que Sofía se ha ido a Los Ángeles intercambiamos bastantes mensajes. Puedo estar mensajeándome con ella 4 o 5 veces al día. A veces durante más tiempo, a veces durante menos. Nos contamos lo que hacemos”, ha confesado Kiko. “Esta amistad especial comenzó en septiembre. Coincidimos en una gala. Empezamos a escribirnos y a hablarnos. Volvemos a coincidir en Córdoba, en otras galas, en otros debates…”, ha dicho Kiko. Para él esto puede llegar lejos y, además, asegura que la diferencia de edad para Matamoros no es un problema: “A mí me trae sin cuidado la diferencia de edad. Tengo suerte de tener aceptación entre las jóvenes”.

Fuera de este inicio o no de relación, Kiko descarta de manera radical la opción de volver con Makoke: “no existe posibilidad de que volvamos a estar juntos”. Él quiere que la modelo sea feliz, pero también tiene claro que no se va a quedar callado. “Javier Tudela ha vivido 20 años de mi trabajo, y no me importa que haya sido así, y le he tratado como a un hijo. ¡O mejor que a mis hijos! Que alguien que se ha beneficiado económicamente de mi trabajo y de mis ingresos más que muchos de mis hijos, pueda permitirse el lujo de decir eso. ¿Estamos locos?”, ha revelado.