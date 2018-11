A Ivonne Reyes no le agobian tanto sus propias polémicas como para no dar su opinión sobre las que están viviendo alguna de sus amigas. La presentadora aprovechó su asistencia a la entrega de premios Men´s Health para valorar el paso de Mónica Hoyos por la casa de GH VIP. Ivonne Reyes confesó que no esperaba que su amiga llegara tan lejos en el concurso y dio su punto de vista sobre el enfrentamiento que mantiene con Miriam Saavedra, además de sus tira y afloja con Carlos Lozano. Dale al play y no te pierdas sus declaraciones.