Eva González cae rendida al cambio de look de Kiko Rivera

La modelo fue la única mujer premiada en los Premios Men's Health, que la reconocieron como la "Mujer del año" Tras el fin de 'MasterChef Celebrity', Eva regresa a la pequeña pantalla con 'MasterChef Junior' y 'La Voz Kids'

Nadie se ha podido quedar indiferente tras el último look de Kiko Rivera que, resignado a no poder hacer mucho con su pelo, ha decidido darle a su barba todo el protagonismo y cambiar su moreno habitual por un tono rubio. Un cambio de estilismo que ha encantado a su mujer, Irene Rosales, y también a una de las modelos más queridas, su cuñada, Eva González.

La sevillana fue la única mujer galardonada en los premios Men’s Health, una noche enteramente masculina en la que demostró que todo es posible. Una cita en la que volvió a deslumbrar con su look y en la que confesó lo mucho que gusta el nuevo aspecto de Kiko. “Le he visto en Instagram que se ha puesto la barba blanca. Está guapo con todo, es que soy fan de él. Me encanta”, reconoció con una gran sonrisa. Si en el pasado la relación entre su marido y su hermano fue algo tensa, en estos momentos disfrutan de uno de sus mejores momentos, lo que hace que estén muy unidos.

Pero la cita no era para hablar del hijo de Isabel Pantoja, sino para recoger el premio que le otorgó Men’s Health como la ‘Mujer del año’, convirtiéndola en la única fémina premiada de una noche enteramente masculina. “Estoy honradísima por estar nominada y muy feliz, pero solo soy una mujer más de las muchísimas que hay en el mundo, no tiene mérito, pero estoy muy feliz y contenta”, dijo sobre el premio.

Este galardón no ha sido el único buen momento que ha vivido en los últimos días. El pasado domingo tuvo lugar el desenlace de ‘MasterChef Celebrity’, que coronó a Ona Carbonell como ganadora. Una victoria que se ha visto empañada por los rumores que aseguran que hizo “trampas” al haber podido practicar antes del concurso con los hermanos Roca. “Tampoco creo que eso tenga motivo ninguno porque cada uno se prepara como puede y como quiere y si ha tenido la grandísima suerte de contar con los hermanos Roca, pues bien”, la defendió Eva.

Ahora que el reality de cocina ha terminado, Eva no tiene vacaciones pues en breve volverá a la pequeña pantalla con la edición Junior de MasterChef y con La Voz Kids, en el que también es presentadora. Estar tanto tiempo con niños seguro que la ayuda en casa y con su hijo. Un niño que dice que está “muy guapo, muy bien y muy sano” que, poco a poco, va mostrando su carácter, aunque todavía es muy pequeño para decir a quién ha salido.