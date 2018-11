La actriz afirma que la maternidad ha superado sus expectativas.

Radiante. Así es como Elena Furiase ha pisado la alfombra de los premios que la revista Men’s Health entregó este martes en Madrid. A poco más de un mes de haber dado a luz la hija de Lolita Flores luce una esbelta figura, motivo por el que los reporteros allí congregados le dieron la enhorabuena. “Todavía me queda, no estoy totalmente recuperada”, asentía la actriz, que añade: “solo ha pasado un mes y medio, pero sí es verdad que ha sido un embarazo estupendo y un parto maravilloso”. La nieta de Lola Flores afirma que aún le queda hacer un pequeño esfuerzo para conseguir que su cuerpo vuelva a su estado original, un proceso en dice estar poniendo mucho de su parte. “Me cuido igual que durante el embarazo, pero es cierto que aún no he comenzado a hacer deporte por eso de ‘la cuarentena’“, afirma Elena Furiase, que se muestra muy feliz por la llegada al mundo del pequeño Noah. Un bebé que se ha convertido en el nuevo foco de atención de la familia Flores.

[Las mejor y peor vestidas de la gala de ‘Los Hombres del Año’]