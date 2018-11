María Teresa Campos recupera la sonrisa tras visitar a su hija Carmen

En las últimas semanas, María Teresa Campos ha vivido algunos de los momentos más complicados de su vida. Con su hija Terelu haciendo frente a los problemas derivados de la mastectomía a la que se sometió hace unas semanas, la veterana periodista ha tenido que ser más fuerte que nunca para poder estar a su lado cuando más lo ha necesitado. La preocupación ha terminado pasando factura a la que fuera presentadora de ‘Qué tiempo tan feliz’, que ha dejado su sonrisa en un segundo plano a la espera de tiempos mejores.

Aunque en las últimas ocasiones en las que se ha visto María Teresa, acompañando a su hija al hospital, estaba con el semblante muy serio, acaba de demostrar que no ha desechado las sonrisas de su vida.

Con el rostro iluminado y muy guapa se la vio salir de casa de su hija Carmen Borrego, el otro gran apoyo de Terelu en estos duros momentos. La malagueña, que no quiso hacer ninguna declaración, pero no dejó de sonreír, iba vestida con un conjunto de pantalón y chaqueta blancos una camiseta a rayas bicolor. Junto a ella caminaba su chófer, Gustavo, que se encargó de llevarla de nuevo a casa.

Pero todo no son malas noticias para la matriarca del clan Campos. Hace unos días, la revista Semana desveló que había alquilado junto a su novio, Edmundo Arrocet, un chalet pareado de 380 metros en el municipio madrileño de Aravaca por el que pagarán una renta de 4.700 euros mensuales. Una mudanza que la pareja no va a afrontar a corto plazo. Según desvelo Bigote a Look en exclusiva, el cambio de hogar está previsto para después de las fiestas: “Las navidades las pasaremos donde siempre, en la casa de Teresa. Los Reyes Magos tienen esta dirección y los camellos tienen más espacio allí”.