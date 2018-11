El catalán ha preferido no declarar ante el juez alegando que necesita más tiempo para preparar su defensa.

Este lunes Dani Mateo acudía a declarar ante el juez de Intrucción número 47 de Plaza Castilla a consecuencia de una denuncia que le ha sido interpuesta tras protagonizar el polémico Sketch en el programa ‘En Intermedio’. El cómico está acusado de ultraje a la bandera y delito de odio, asuntos por los que tendrá que responder ante los tribunales. La controvertida escena del programa de ‘La Sexta’ le está ocasionando al catalán más problemas de los que él mismo creía, motivo por el que en dicha citación ha preferido no declarar alegando que necesita más tiempo para “preparar su defensa”. Quién sí ha dado la cara por él ha sido Sandra Sabatés, presentadora de ‘El Intermedio’ junto a Wyoming, quién ha dedicado una palabras de apoyo hacia su compañero.

“Yo creo que hay temas, como el asunto de la bandera y toda la polémica que se ha generado alrededor de Dani Mateo, que tenemos que tener en cuenta todos que se trata de humor y debemos saber contextualizar”, dice la periodista a este digital, y añade: “Es un sketch, que te puede parecer más o menos desafortunado, pero que se hizo sin la intención de ofender a nadie, tal y como ya ha dicho Dani. Es cierto que últimamente estamos ante una situación de crispación y que a la mínima nos exaltamos, pero en realidad era un ejercicio de libertad de expresión y así lo entendemos nosotros“. Sabatés defiende la inocencia de su compañero y se escuda para ello en el humor y la libertad de expresión, hecho que no quita para que contemple que algunos sentimientos patrios se vieran vilipendiados con la ‘broma’ del catalán: “¿Que se puede ofender alguien? pues hay que hacer lo que hizo Dani Mateo al otro día, pedir disculpas en nuestro programa”.

Lo cierto es que Dani Mateo se ha convertido en noticia desde que se emitió dicha escena. Un sketch de sátira política que ha traído mucha cola. “Señoría, esto es más importante de lo que creía, se me ha venido todo encima y necesito tiempo para preparar mi defensa, me acojo a mi derecho y no voy a declarar“, alegaba el cómico esta mañana en los Juzgados de Plaza Castilla, donde ha confesado estar muy desconforme con todo lo que se ha creado alrededor de su persona en los últimos días. “Estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo”, decía el denunciado en la puerta del lugar donde tenía que prestar declaración.