Makoke sigue siendo el centro de la polémica después de la intervención telefónica de Kiko Matamoros en Sábado Deluxe. Laura Matamoros tacha de "farsa" los últimos años del matrimonio.

Makoke es la mujer del momento. Desde que salió de la casa de GH VIP no ha dejado de acaparar titulares, principalmente por su separación de Kiko Matamoros. Lo que al principio iba a ser un divorcio amistoso se está convirtiendo en una gran fuente de conflictos entre sus dos grandes protagonistas y también para sus familiares.

Este fin de semana, Makoke acudió a Sábado Deluxe y mantuvo una acalorada discusión con su todavía marido, que quiso entrar por teléfono. Entre acusaciones y reproches, Kiko desveló que cuando se casó con la malagueña estaba enamorado de otra persona. Este domingo, en el debate, le tocó el turno a Laura Matamoros, quien no desaprovechó la ocasión para echar más leña al fuego.

La hija de Kiko quiso dar su punto de vista sobre el matrimonio de su padre y Makoke: “los últimos años como matrimonio fue una farsa”. Sandra Barneda le pidió que repitiera sus palabras o que las matizara pero Laura se mantuvo en sus trece, algo que dejó bastante tocada a la ex de su progenitor. Makoke se mostró triste y algo tocada con todo lo que viene sucediendo en las últimas horas: “me parece increíble que diga eso cuando hay además una hija de por medio”, dijo con rostro casi compungido.

Tony responde a maismuma (Instagram): “Con Makoke puedo tener una amistad preciosa. Es la persona que más echo de menos” #GHVIPDBT11 pic.twitter.com/UoHI9nORdl — Gran Hermano (@ghoficial) November 25, 2018

Se podría decir, no obstante, que la única alegría que ha tenido en las últimas horas han sido las palabras que le ha dedicado Tony Spina, su gran amigo dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Tony se encontraba en el confesionario junto a los otros dos nominados, Miriam y El Koala, respondiendo a las preguntas de los internautas.

Al ser preguntado por el tipo de relación que le gustaría tener con Makoke cuando salga de la casa, Tony fue enigmático: “me gustaría tener una amistad muy larga con ella”. Aunque no fue contundente, muchos seguidores de las redes quisieron ver en esa “amistad muy larga” una puerta abierta a algo más. Solo el tiempo lo dirá.

Tony se acerca a Miriam

Muchos seguidores y colaboradores del programa se preguntan si se trata de algo real o una simple estrategia. Pero lo cierto es que en los últimos días ha habido un acercamiento entre Tony y Miriam. En la ronda de preguntas planteadas a los concursantes por twitter, esa fue una de ellas. Tony dijo que su relación con la ex de Carlos Lozano nunca había sido mala, algo que la propia protagonista asintió. Tony quiso dejar claro que aprecia a su compañera y que para nada se acerca a ella para lograr el apoyo de la audiencia.

Aurah, sometida al tercer grado

Aurah responde a @carlita_lokilla: “Creo que no hice un mal concurso. Yo he sido real” #GHVIPDBT11 pic.twitter.com/Fmw3xNXY6s — Gran Hermano (@ghoficial) November 25, 2018

Otra de las grandes protagonistas de la noche fue Aurah. La canaria fue la última expulsada y como es costumbre fue sometida al tercer grado con las preguntas de los colaboradores. La más contundente fue Belén Esteban. La princesa del pueblo empezó diciendo que no le había gustado nada su concurso pero que le deseaba “de todo corazón” que le fuera bien con Suso.

En este apartado también se mojó Sandra Barneda. La presentadora cuestionó a Aurah porque no le paró los pies a Suso cuando este le echó en cara el tema de sus escotes. La ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa lo intentó justificar: “Suso se mostraba muy inseguro y quise priorizar que se tranquilizara todo”. Sin embargo, la joven dijo que, aunque su madre también opinaba que a veces su escotes eran muy pronunciados, no pretende cambiar de estilo.