Cayetano Martínez de Irujo también tuvo malas palabras hacia Jesús Aguirre

El conde de Salvatierra tuvo una relación complicada con el jesuita

“Fue pésimo para nosotros. Era muy culto, pero cero humano. Era muy malo”, con estas palabras Eugenia Martínez de Irujo describía al que fue el segundo esposo de su madre, Jesús Aguirre. La hija de la Duquesa de Alba abrió su corazón a Jesús Calleja en el programa ‘Planeta Calleja’, donde reveló algunos de los recuerdos más escabrosos de su infancia. “Me llamó a su despacho y dijo que si seguíamos viviendo en casa era gracias a él. Que si le pasaba algo a mi madre, que según él estaba enferma del corazón, cosa que era mentira, yo sería la culpable. Yo tenía 11 años. Lloré mucho”, contaba Eugenia, que sacaba a la luz por primera vez la mala relación que tuvo con su padrastro. Pese a que la Duquesa de Montoro nunca se había pronunciado respecto a este escabroso asunto familiar, su hermano Cayetano Martínez de Irujo sí que ya lo había hecho en el pasado. Hecho que hace adivinar que la relación del jesuita con los hijos de su esposa no era todo lo idílica que parecía en las portadas de las revistas.

“Jesús quiso actuar conmigo como un padre autoritario, y por eso chocamos tantísimo “, decía el duque de Salvatierra en el 2016 a Risto Mejide en el programa ‘El rincón de pensar’. Cayetano Martínez de Irujo confesó entonces que jamás se llevó bien con el marido de su madre, con quien mantuvo unas palabras determinantes justo un día antes de su fallecimiento: “tuve una conversación impresionante con él. Me hizo llorar y me pidió perdón. Me dijo que le había de mostrado ser diferente a lo que él pensaba. Después de hablar con él me quedé en paz, es algo que jamás le llegué a contar a mi madre”, decía el aristócrata al publicista.

[El Duque de Salvatierra carga contra sus hermanos]

Pese a que esa fue la ocasión en la que el hijo de la Duquesa de Alba habló más largo y tendido de Jesús Aguirre, no fue la única. Cayetano Martínez de Irujo afirmaba que el carácter autoritario del seminarista hizo que chocase con él en más de una ocasión. “Jesús llegó después de la muerte de mi padre y me dijo que yo estaba bajo su mando, y de eso nada”, decía el jinete en el programa ‘Lazos de sangre’ (2018). Fue tan determinante la llegada de Jesús Aguirre a la casa de los Alba, que Cayetano acusa su incursión al comienzo de una etapa de distanciamiento con su propia madre. “Cuando era joven confundía el amor con el sexo porque me faltaba el afecto de mi madre. Buscaba en las mujeres el cariño que ella no me dio. Se lo dije con 35 años y para ella fue un shock”, afirmaba el hijo de la Duquesa de Alba en una entrevista que concedió a la revista Vanity Fair (2016), en la que añadió: “Jesús Aguirre me dijo que mi madre había estado llorando durante días. Yo le dije que no pasaba nada, que yo había llorado mucho durante años“. Una dura confesión tras la cuál la difunta Duquesa de Alba intentó recuperar el tiempo perdido con su hijo pequeño. Desavenencias familiares de las que quedan recuerdos desagradables y que ahora ven por fin la luz