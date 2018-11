Un enfurecido Omar Montes denuncia que han robado en su casa

Omar Montes ha denunciado, muy enfadado, que su casa de Madrid ha sido víctima de un robo mientras él estaba fuera

La puerta reventada, los cajones dados la vuelta, ropa por el suelo, toda la casa patas arriba. Así se encontró la abuela de Omar Montes el hogar del novio de Isa Pantoja al acudir a comprobar el estado del apartamento. Omar se encontraba en Gijón dando un bolo con su grupo de música y fue su abuela la que se encontró con los restos del robo. El cantante reaccionó en su Instagram amenazando a los culpables y advirtiendo que sabrá quienes son, dichos stories fueron borrados minutos después. “Me han dejado con una mano delante y otra detrás”, ha declarado en ‘Viva la Vida’ el propio Omar Montes. “Todo el dinero que yo tenía para comprarle una casa a mi hijo pues ya no está”, confirmaba entre lágrimas el cantante: “había dinero de algunos conciertos y no lo había ingresado”.

“A día de hoy solo tengo problemas con una persona, pero no creo que sería capaz de hacer eso. Por muy mal que hable de mí”, ha teorizado Montes sobre si sospechaba de alguna persona en particular. “El que me la hace, me la paga”, amenazaba el cantante pese a los consejos de Emma García y otros colaboradores. “No lo he tenido nada fácil en la vida, me han quitado todo lo que tengo”, gritaba, enfurecido, Omar. El tono ha ido subiendo y Omar ha acabado discutiendo a gritos con Kike Calleja, por unas declaraciones previas del periodista.

La abuela de Omar Montes ha sufrido una crisis nerviosa al enterarse, puesto que ha sido ella la que se dio cuenta de que la cerradura de la puerta estaba reventada. “Mi niño es un buen chico”, repetía una y otra vez la abuela en conversación telefónica con el programa. El caso del robo ya está puesto en disposición de la policía, tal y como ha comentado la propia familia del cantante, la policía científica acudirá mañana al domicilio para comenzar las pesquisas. “Mucho dinero”, una Playstation de su hijo, ropa del cantante y cadenas de la bisutería de Omar Montes ha sido el botín que los ladrones se habrían llevado de la casa, según relató Omar en los stories borrados.

Isa Pantoja, en Sevilla

Mientras tanto, su pareja, Isa Pantoja, ha estado el fin de semana en Sevilla pasando tiempo con su madre, Isabel Pantoja. La relación entre la tonadillera y su madre es cada vez más cercana y los viajes que la primera expulsada de ‘Gran Hermano VIP 6’ realiza a Sevilla son ya una costumbre. Omar Montes, junto a sus compañeros de música, ha estado dando conciertos en el norte de España.