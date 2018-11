Makoke, a guerra abierta contra Kiko Matamoros: “tienes muy poca vergüenza”

Makoke se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para destapar toda la verdad de su ruptura con Kiko Matamoros, tras 20 años de relación

Makoke se ha sentado en el plató de ‘Sábado Deluxe’ tras dos años sin pisar dicho escenario. Hasta esta noche, la modelo había tenido siempre la protección y compañía de Kiko Matamoros. La relación se rompió tras 20 años y mucho se ha hablado de los motivos que propiciaron la ruptura. Makoke ha comenzado la noche dispuesta a desgranar todos los trapos sucios, que en esta ocasión se limpiaron en medio del plató o, mejor dicho, se ensuciaron mucho más. Matamoros ha entrado en directo y, pese al buen rollo inicial, Makoke ha acabado atacándole directamente a la cara: “tienes muy poca vergüenza y estás siendo poco humilde por llamarnos analfabetos emocionales”.

“No eres mas tonto porque no eres más grande, hijo”, ha llegado a decir Makoke ante la actitud de Kiko Matamoros en su intervención, desde el local de noche donde es socio. “Déjalo, Kiko, ya, déjalo”, le pidió a su ex, que contestó con un directo “yo hablo cuando y donde me da la gana”.

“Estoy avergonzada, tengo una vergüenza ajena enorme”, ha declarado la modelo, absolutamente rota de dolor por la situación. ¿La despedida de Kiko? “Vete a darte unos besitos con estos de enfrente que siempre te han tratado muy bien”, en relación al resto de colaboradores del programa.

La modelo no entendía “la chulería” de su ex. “Yo no quería esta guerra, pero no se qué le pasa”, ha comentado, ante el aplauso del público y de los colaboradores. Makoke, envuelta en lágrimas, pidió acabar rápido con la entrevista tras el desagradable incidente. “Fatal, no le reconozco, no quería llorar“, reconocía la concursante de ‘Gran Hermano VIP’. Makoke no entendía cómo su ex podía decir ese tipo de comentarios: “escuchar sus palabras me ha hecho mucho daño, se casó queriendo a dos mujeres a la vez”. “He tenido remordimiento al verle con esa soberbia, con esa frialdad, sabiendo que estoy aquí sentada, me ha dolido, me ha dolido mucho”, ha dicho Makoke, visiblemente afectada.

El llanto de Makoke

“Los que te queremos, te querremos ahora más que nunca”, con ese contundente mensaje ha sonado la voz de Javier Tudela, hijo de Makoke, que intervino por teléfono para apoyar a su madre. La modelo no pudo, en ese momento, evitar derrumbarse del todo. “Olvídate de todo, ya sabemos las tonterías que ha podido decir Kiko. Vales mucho”, terminó su hijo, ante una Makoke hundida en el llanto. “Gracias por existir”, se despidió la concursante de GH VIP.

Duro enfrentamiento entre Kiko y Lydia

La intervención de Kiko Matamoros ha dejado enmudecido al público y enfurecidos a sus compañeros. Especialmente a Lydia Lozano, con la que Matamoros acostumbra a tener numerosos enfrentamientos. “He oído una serie de insensateces que denotan el desconocimiento absoluto”, comenzó con un tono calmado Kiko, queriendo defenderse de las acusaciones que se realizaron contra él. Para el ex agente, las supuestas deudas con terceros son mentira. “Me da igual, que vaya a un juzgado y me demande”, ha interpuesto Matamoros.

El tono de la charla ha ido subiendo poco a poco hasta que, por rencillas del pasado y el tema de las infidelidades de Matamoros, la discusión con Lydia Lozano ha cruzado varios límites. “Tú eres imbécil”, gritaba Lozano, mientras Kiko se reía y la llamaba “ventajista” y “chivata”. Por si fuera poco, el ex de Makoke también llamó a Antonio Rossi “bobo”.