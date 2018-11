La reaparición de Kiko Matamoros tras su enfrentamiento con Makoke

Kiko Matamoros ha reaparecido en televisión tras el brutal enfrentamiento que protagonizó con Makoke, su ex, en 'Sábado Deluxe'

Noche larga tanto para Kiko Matamoros como para Makoke, que acabaron la paz de su ruptura con un brutal enfrentamiento la pasada noche en ‘Sábado Deluxe’. Tras 20 años de relación, la pareja más sólida del mundo del corazón rompía ante el asombro de los espectadores este verano. Lo que todo parecía buen rollo entre ambos cambió tras la intervención de Kiko Matamoros en la entrevista de Makoke, que despertó la guerra. “Tienes muy poca vergüenza”, le llegó a espetar la modelo a su ex. Matamoros declaró que era de “analfabetos emocionales” dudar de que se pueda amar a dos mujeres a la vez. Todo el mundo, incluyendo Makoke, entendieron que Kiko se había casado enamorado de otra mujer. En su reaparición en ‘Viva la Vida’, Matamoros lo ha negado. “Solo dije que alguien puede amar a dos personas a la vez”, se ha defendido Matamoros. “No voy a sacar los trapos sucios de Makoke”, sentenció.

“Tus consejos en privado, en público no” o “yo hablo donde y cuando me da la gana”, fueron algunas de las frases que Kiko le espetó a su ex. Cuestión por la que se ha disculpado .”Pido perdón a Makoke por mi comentario”, ha confesado el ex agente, aunque luego ha añadido: “aunque no me parece tan grave”. Kiko también ha negado que llamase a su ex “sargento”. “Solo dije que iba a venir la Guardia Civil”, argumentó el colaborador.

Lo que ha dejado claro Kiko Matamoros es que una posible relación entre Makoke y Tony Spina no le molestaría. “Para nada”, ha declarado, incluso ha tenido muy buenas palabras para el joven. “Es medianamente culto para el círculo”, dijo el ex agente.

Makoke, a lágrima viva

Mucho tiempo tardará Makoke en olvidar la peor noche que se recuerda de la modelo en televisión. Las incógnitas y las escasas explicaciones sobre la relación de la modelo con Kiko Matamoros así como su ruptura, flotaron durante toda la jornada. Sin embargo, todo acabó fatal para la ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’. A lágrima viva, así se despidió de la audiencia la ex de Matamoros. La intervención de Matamoros fue demasiado para Makoke, que no pudo soportar que “se casará enamorado de otra mujer”. Esta noche, la modelo volverá a Telecinco para el debate de ‘Gran Hermano VIP’ tras su entrevista más complicada.