Poco antes de su cara a cara, Makoke ha contado las claves de su relación y su ruptura con Kiko Matamoros

Antes de que estallase la guerra absoluta entre Makoke y su ex, Kiko Matamoros, la modelo ha intentado explicar cuáles fueron los motivos reales de su rupturav así como los numerosos rumores que han aparecido sobre su relación de 20 años. Matrimonio de mentira, todo por el dinero o continuos montajes son algunas de las acusaciones que se han vertido sobre la pareja. Estos son los bombazos que la entrevista con Makoke ha sacado a la luz.

El motivo de la ruptura

En verano, la prensa del corazón alucinó con el anuncio de la ruptura. Un mensaje interceptado, un teléfono móvil al que llegó un email que no debería haber llegado… Makoke, por fin, aclara qué pasó exactamente el 7 de agosto, día que la modelo terminó con Kiko.

Makoke estaba con su hija, Anita Matamoros, cuando recibió el email que tenía a su marido como destinatario. Ella había perdido su móvil y la nube descargó por casualidad dicho mensaje. “Leo una conversación, de una mujer con él, veo una complicidad con esa mujer. Descubro que Kiko le había dado dinero (1000 euros) en una época que habíamos estado muy mal”, ha relatado la modelo. Ante tal descubrimiento, Makoke llamó a Kiko y sus explicaciones no fueron suficientes para impedir que pusiera fin a su relación.

Los insultos a sus familiares

Makoke comenzó a indagar en dichas conversaciones y descubrió algo más que la traición. “Ademas insulta y hace referencia a personas que yo quiero. Conversaciones muy feas sobre gente que se ha portado muy bien con él”, ha declarado la modelo en referencia a su madre. Makoke, incluso, ha sacado a la luz el mote con el que Kiko se refería a ella “descubrí que me llamaba la sargento”.

Las infidelidades de Kiko

Makoke ha empezado la noche negando que, a su juicio, Matamoros mantuviera relaciones “físicas” con otras mujeres durante su relación. Sin embargo, poco a poco ha ido cambiando de opinión. “Si Kiko se hubiera presentado en Marbella y me hubiera pedido perdón, estaríamos juntos ahora”, ha llegado a confesar la modelo. Makoke ha reconocido que utilizó una aplicación que le permitía ver dónde estaba su ex tras la ruptura. “Me lo encontré en un sitio que no me gusto”, ha dicho, confirmando que estuvo en ‘sitios de lucecitas’ en los días siguientes a su ruptura.

“No era consciente de las infidelidades”, ha reconocido Makoke, ante la incredulidad del resto de colaboradores, que no entendían cómo no podía darse cuenta. La propia María Patiño relató que, la única vez en 15 años que salió de fiesta a una discoteca muy famosa de Madrid, encontró en el centro de la pista de baile a Matamoros con una mujer. Makoke no supo qué decir ante dichas informaciones.

La situación económica de Kiko

“Me llama alguien diciendo que Kiko le debe 30.000 euros, le pone verde”, confesó Makoke. Varios colaboradores informaron de que dicha deuda se debe a la noche. “Él me contó que era todo mentira” contestó la modelo, algo que el propio Matamoros confirmó minutos más tarde.