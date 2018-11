Amigas íntimas y compañeras de trabajo, María Patiño y Mila Ximénez protagonizaron un duro enfrentamiento en 'Sálvame'

“No me vuelvas a poner en duda una información que yo diga en este plató, no te lo digo más porque no eres el ombligo de este programa”, le espetó Mila Ximénez a María Patiño cuando esta intentó matizar un comentario de su compañera. Las dos colaboradores de ‘Sálvame’ son amigas íntimas, tanto como para llegar a veranear juntas por ejemplo, pero la tensión que se vive día a día en el plató acaba pasando factura. “No deja hablar ni a Dios, nadie se lo dice, pero no deja hablar a nadie, si no sale de la boca de María la noticia es una mierda”, continuó Mila su ataque contra María, a la que le empezaron a saltar las lágrimas. “La pasión me ciega”, admitía Patiño, mientras su compañera amagaba con salirse del plató.

Un día después, Mila Ximénez, más calmada, ha pedido disculpas a su amiga a través de las redes sociales. “Lo que suceda en un plató, jamás cambiará el amor incondicional que te tengo. Te pido mil disculpas por no haber sabido callar en público y no resolverlo en privado . ¡Pero sabes que te adoro!”, ha escrito Mila, acompañando una fotografía junto a María Patiño, su querida amiga, pese a las discusiones.