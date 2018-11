Irene Rosales se moja sobre las últimas polémicas de la familia Pantoja

Como su suegra, afirma que se enteró del robo de Cantora por la prensa No tiene nada en contra de Omar Montes, que siempre ha sido "encantador" con ella

La familia Pantoja se ha convertido en protagonista de las últimas noticias. Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Isa Pantoja… Casi todos los miembros del clan están involucrados en una polémica e Irene Rosales, la mujer del dj, las ha aclarado en una entrevista reciente.

Pregunta: Unas navidades más especiales, esta vez ya con dos niñas. ¿Cómo las vais a vivir?

Respuesta: Sí, este año ya con nuestra Carlota aquí, porque el año pasado yo estaba embarazada. Carlota va a cumplir casi un añito y es consciente de las cosas, de su hermana, los juegos y demás. Creo que van a ser unas navidades muy especiales.

P: ¿Eres muy golosa?

R: Sí, bastante. Me gusta tanto el dulce, como el salado. Siempre necesito un poquito de dulce.

P: ¿Se te da bien la cocina?

R: Me gusta muchísimo la cocina, aunque es verdad que no suelo hacer cocina elaborada. Lo que más hago es repostería, porque siempre sale bien. Me meto bastante en la cocina, sobre todo por las niñas.

P: Hemos vista a tu hija mayor bailando canciones de su abuela.

R: Desde chiquitita empezó a coger el ritmo. Sonaba una música y ya la bailaba. De hecho, en la escuela me lo decían.

P: ¿Cómo has visto el regreso de Kiko a los escenarios?

P: Me encanta, porque es un temazo. Según lo escuché, le dije que era una bomba. Se llama ‘Mentirosa’ y me encanta el videoclip, que se fue a grabarlo a Nueva York y tiene un aire muy chulo. El tema es la caña.

P: Ya recuperado de la depresión, ¿tú cómo has llevado esta etapa?

R: Está muy recuperado de la depresión, pero no es una cosa que se quita de la noche a la mañana. Sigue teniendo su proceso y creo que ya lo que le hacía falta era volver al trabajo bien y verse animado. Ahora mismo está muy bien.

P: Te tiene que impresionar tan delgado.

R: Está cambiado, ¿verdad? Adelgazar le ha venido muy bien para la salud y, obviamente, físicamente está estupendo. Pero lo que nos preocupaba era la salud y ahora mismo está genial.

P: ¿Has sido espectadora de esta edición de ‘GH VIP’, en la que ha participado Isa Pantoja?

R: He sido espectadora y lo sigo siendo, aunque te tengo que confesar que últimamente, un poquito menos. Ya he cogido la rutina de las niñas del cole y no me puedo permitir el estar hasta las dos de la mañana despierta. Cada vez que tengo un huequito me pongo el programa repetido y lo sigo, sobre todo por ver a Isa, claro.

P: ¿Qué nos puedes decir del robo de Cantora?

R: Del robo de Cantora nos hemos enterado por la prensa, no sabíamos nada. Es algo que tiene que valorar mi suegra. No sabemos lo que se han llevado o dejado de llevar.

P: ¿Te gusta Omar Montes para Isa?

R: Es una pregunta que me preguntaron hace unos años cuando estaba con su expareja. A la que le tiene que gustar es a ella. Si ella está feliz en el momento, la apoyamos en todo. Creo que he coincidido con Omar un par de veces, la última, en la presentación de Kiko. Conmigo siempre ha sido un chico encantador y muy educado. Si Isa está feliz, yo la voy a apoyar. Con Omar o incluso sola.

P: A Omar le pasa lo que a Kiko le pasó durante una época, que le salían supuestas amantes. ¿Qué consejo le puedes dar a Isa para superar esa situación?

R: Las cosas de pareja se tienen que quedar en casa y en pareja. Es un consejo para los dos. Lo que salga se tiene que solucionar en casa y en pareja.

P: ¿Cómo ha llevado Isabel Pantoja la polémica del bocadillo de choped?

R: También me enteré del bocadillo de choped por la tele. Es algo absurdo. Hace poquito fui con mi hija mayor al supermercado y quería un zumo. Le dije que su abuela con el bocadillo y ella iba a salir con el zumo. Es algo tan normal, que hemos hecho todos y quien no lo haya hecho es mentira, que no le damos importancia.

P: ¿Isabel se lo tomó con humor?

R: No lo sé, porque no he hablado con ella, pero yo sí me lo tomo con humor. Y Kiko, también. Creo que es algo normal, que no hay que darle más bombo.

P: Ahora que Isabel ha salido más a la calle, ¿serán unas Navidades en las que os vamos a ver haciendo celebraciones fuera?

R: Los días clave se pasan en casa. Si tenemos que salir algún día a comer o cenar, tampoco tiene por qué ser Navidad. Hasta hace poco lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.

P: ¿Te gusta esta nueva Isabel que sale más a la calle y hace más vida social?

R: La Isabel de la que me hablas es la misma Isabel de siempre. Es verdad que antes era con unas circunstancias y ahora es con otras. Yo prefiero la de ahora, que siempre esté alegre y contenta y que salga todo lo que tenga que salir.