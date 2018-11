Makoke se sentará hoy en 'Sábado Deluxe' y contará "toda la verdad" sobre su separación con Kiko Matamoros tras 20 años de relación

Todo parecía cordialidad y buenas palabras entre Makoke y Kiko Matamoros tras su separación. El matrimonio rompía por sorpresa este mismo verano una relación de 20 años. Ambos se habían convertido en una de las parejas más estables del mundo del corazón, tras su ruptura, la buena sintonía entre los ex vaticinaba un acercamiento en el futuro. “Sigo enamorado”, llegó a decir Kiko Matamoros, ante una Makoke que agradecía las palabras. Sin embargo, tras la salida de la modelo de ‘Gran Hermano VIP’, Makoke ha desenterrado el hacha de guerra y hoy se sentará en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para contar toda la verdad: “ya no tengo por qué callar nada”.

“La casa es el único vínculo que quiero tener con él, quiero liquidar todo lo que queda”, ha asegurado Makoke en una entrevista previa con el programa. Kiko, por su parte, se mostró sorprendido por las declaraciones de su ex, que a su juicio no era más que “mentiras”. Los problemas económicos parecen ser el principal escollo de la ruptura. Según ha asegurado Matamoros, la casa de Makoke ha sido pagada por él y tienen un contrato por el cual si se vende ella se lo devolverá. Makoke concedió una entrevista a ‘Lecturas’ en la que aseguro que Kiko “no me ha querido bien”.

Javier Tudela, hijo de Makoke, incendió ayer ‘Sálvame’ al adelantar un nuevo episodio del conflicto. “Por culpa de Kiko le han derivado la deuda que él tenía a mi madre, no tiene sentido porque la deuda es de él”, declaró el joven. Javier Tudela ha sido uno de los grandes enemigos de Matamoros desde la ruptura, llegando a asegurar que le había perdido el respeto.

Makoke y su posible romance con Tony Spina

La modelo también tendrá que hacer frente a su relación con Tony Spina. Ambos se convirtieron en inseparables en Guadalix, llegando a surgir rumores de un posible romance. Públicamente, Makoke ha negado que exista amor, aunque deja abierta la posibilidad una vez que Tony salga de la casa de ‘Gran Hermano VIP’. El concursante de origen italiano es uno de los tres nominados y podría ser expulsado esta misma semana. ¿Habrá beso de reencuentro?