El silencio de Rocío Flores que la acerca a su madre, Rocío Carrasco

Dos días después de que se conociera que la denuncia de Rocío Carrasco por malos tratos contra Antonio David Flores se ha archivado, su hija apuesta por el silencio.

La batalla que Rocío Carrasco (41) ha perdido frente a Antonio David Flores (42) ha agitado al entorno de ambos. Este miércoles la revista ‘Semana’ adelantaba, en exclusiva, que el ex guardia civil quedaba exculpado del delito de malos tratos y horas después el entorno de los protagonistas comenzaba a pronunciarse. Mientras que fuentes de la defensa de Rocío aseguraban a Look que la hija de ‘La más grande’ no tirará la toalla y recurrirá ante un tribunal superior, familiares de Rocío Jurado declaraban a este digital estar pletóricos. “Hemos recibido esta noticia con mucha alegría. Siempre hemos pensado que no había motivo para todo lo que se estaba liando”, comentaba José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano. Sin embargo, hay alguien que ha preferido no pronunciarse todavía, quizás para no perjudicar a su progenitora.

Rocío Flores se ha mantenido en silencio en sus redes sociales sobre este asunto que, tal y como ha podido saber este medio, ha dejado abatido a su padre, pues “nadie le contrata desde que se interpusiera la denuncia”. Un silencio sepulcral que, a pesar de la mala relación que Rocío y su madre tienen desde hace años y de las evidencias que ella misma ha dejado en redes sociales -dijo que su verdadera madre era Olga, pareja de su padre-, ha preferido no romper. Actitud que contrasta con la que la propia Rocío Flores ha mostrado en multitud de ocasiones públicamente, pues no ha tenido reparo en ensalzar a su progenitor ya que para ella “es la persona más importante de su vida”. Aunque ambos han mostrado la complicidad que les une de diferentes modos, esta vez la joven ha apostado por la neutralidad.

Antonio David, de momento, permanece ilocalizable y nada se puede saber de él, salvo a través de su abogado. Su letrado ha revelado a Look que el hecho de que se haya archivado provisionalmente la denuncia por maltrato psicológico, ha servido para que “Antonio David se quite un peso de encima que le estaba castigando injustamente”. No obstante, esta guerra judicial no ha llegado a su fin y así lo prueban las declaraciones de la defensa de Rocío Carrasco. Y es que, según se ha desvelado, “Rocío llegará a Estrasburgo si hace falta”.