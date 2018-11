Descubrimos a la modelo que ha conquistado a Gonzalo Miró

Hace algo más de un año que Gonzalo Miró y Malú decidieron poner punto final a su relación tras tres años juntos. Una noticia que pilló de sorpresa a todo el mundo y es que, desde que se conocieron apostaron por llevar su relación con total discreción y apenas se conocían detalles de cómo era su amor. Desde entonces, a ninguno de los dos es le ha conocido nueva pareja. Hasta ahora. Si la cantante está centrada en su carrera profesional, Gonzalo se ha dejado ver en compañía de una guapa morena que parece haber ocupado su corazón.

Una incipiente relación que ha desvelado Vanitatis, que fue testigo hace unos días de una cita futbolera entre Gonzalo y su nueva chica. El hijo de Pilar Miró, fan del Atlético de Madrid, llevó a la joven a ver el partido que los rojiblancos contra el Borussia Dortmund desde una de las mejores zonas del Wanda Metropolitano: el palco. Ahí se les pudo ver disfrutar del partido y es donde se descubrió la identidad de la chica: la modelo Noelia Velasco.

Una joven de 35 años que ejerce de azafata de Repsol en el campeonato de Moto GP y que, hace una década, fue novia del piloto de motociclismo Álvaro Bautista, al que conoció en Talavera de la Reina, de donde son ambos. Mientras que el de MotoGP se casó el pasado mes de diciembre con la modelo venezolana Grace Barroso, Noelia disfruta conociendo a Gonzalo.

Si bien todavía no han oficializado la relación, en las imágenes exclusivas que muestra Vanitatis se puede ver que entre ellos hay una gran complicidad. Miró estuvo muy atento durante todo el partido y no dudó en explicarle las jugadas para que Noelia no se perdiera detalle.