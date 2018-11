La ex de Jesé Rodríguez deja dentro de la casa de Guadalix a su pareja, Suso Álvarez.

Se acabó la vida en directo para Aurah Ruiz. La canaria ha sido la octava expulsada de GH VIP6 por decisión de la audiencia. El tándem que conforman Miriam Saavedra y el Koala –que han estado nominados esta semana- continúa echando a sus adversarios de la casa de Guadalix de la Sierra, hecho que viene repitiéndose durante todo el concurso. Con la salida de Aurah, Suso ha quedado desolado y es que desde que ambos se embarcaron en esta aventura la chispa del amor surgió entre ellos. “Quiero verte sonreír y quiero que seas el ganador”, decía la ex de Jesé Rodríguez al catalán minutos después de conocer el veredicto final de su nominación. Desolado y entre lágrimas Suso se abrazó a su chica en la sala de expulsiones, privilegio que la organización del concurso quiso dar al a los tortolitos.

Ya en plató, Aurah Ruiz fue recibida entre abucheos por parte del público y gestos de cariño por parte de sus familiares que allí la esperaban, una llegada que no parecía de su agrado ya que ella misma ha mandado a callar a quienes se alegraban de su expulsión. Durante la entrevista no pudo contener la ira hacia su último adversario, el Koala, al que describió como una “mala persona” en el concurso. Palabras que ofendieron a la mujer del cantante. “La gente ha visto otra cosa y hoy eres tú la que estás aquí”, decía ‘la chatilla’, que era automáticamente contestada por la viceversa: “ya saldrá, hazme caso. Ahora que estoy yo fuera ya saldrá, tu tranquila”. ¿Se referiría Aurah a la idea que manifestó esta semana de echar a Miriam y Koala gastando su propio dinero? Habrá que esperar para contestar a esta pregunta.

Aurah da su opinión sobre la actitud “machista” de Suso

Muy comentada ha sido la relación que Suso y Aurah Ruiz han tenido en la casa más famosa de la televisión. Lo cierto es que el catalán ha tenido algún que otro comentario desacertado que ha sido calificado por muchos de “machista”. Ante este hecho Jorge Javier Vázquez ha querido preguntar a la canaria cómo ha vivido esta situación, a lo que ella no ha dudado en responder. “Yo tengo que decir que no se puede defender lo indefendible. Pero se puede recapacitar y aprender, y yo creo que lo ha hecho. Pienso que es la primera vez que tiene este sentimiento por una chica y le ha superado ese ego de hombre que tiene”, afirmaba la joven. “Es una relación que empezó estando pegados 24 horas, sin salir. Suso no estaba acostumbrado a tener una relación y empezar poco a poco. Para él fue como un terremoto, perdimos la cordura y la paciencia”, decía la canaria tratando de justificar la actitud de su chico, con quien confesaba querer continuar fuera.”Yo espero que esta relación siga”, asentía Aurah.